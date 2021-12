Kylie Jenner partage sa première publication sur Instagram depuis la tragédie du festival Astroworld de Travis Scott

Kylie Jenner est revenue publier sur Instagram pour la première fois depuis l’incident tragique qui a eu lieu au festival Astroworld en novembre.

Dix personnes sont décédées après une vague de foule au Astroworld Music Festival du petit ami de longue date de Jenner, Travis Scott, à Houston, au Texas. Le rappeur « Sicko Mode » a fait face à de nombreuses réactions ces dernières semaines pour ne pas avoir arrêté le spectacle alors que la situation dans la foule devenait mortelle. Jenner et sa sœur Kendall seraient là à l’époque. Cependant, lui et Jenner, qui attendent leur deuxième enfant ensemble, ont noté dans le passé qu’il ignorait complètement à quel point les choses s’étaient mal passées dans la foule depuis son point de vue sur la scène.

La veille de Noël, le PDG de Kylie Cosmetics a partagé une image de sa mère, Kris Jenner, vêtue d’une robe rouge pour Noël. L’image est la même que celle utilisée par Kris pour promouvoir sa dernière reprise de « Jingle Bells », qu’elle a réalisée en collaboration avec sa fille Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker.

TRAVIS SCOTT ENTRAINÉ UN PROCÈS PAR LA FAMILLE D’UN ÂGE DE 14 ANS TUÉ À ASTROWORLD

Kylie Jenner et Travis Scott attendent un deuxième enfant ensemble. (Jon Kopaloff/FilmMagic)

« Joyeux réveillon de Noël », Kylie a légendé l’image de sa mère de ce qui semble être les années 1980.

La publication faisant la promotion du travail de sa mère et de sa sœur marque la première fois qu’elle est publiée depuis la tragédie d’Astroworld. Pendant ce temps, Scott continue de faire face aux conséquences du concert. En plus de faire l’objet de plusieurs poursuites judiciaires émanant des victimes de l’incident, il a été annoncé plus tôt ce mois-ci qu’un comité du Congrès lançait une enquête sur ce qui s’était passé au festival.

Travis Scott se produisait au Astro World Festival 2021 lorsqu’une vague de foule a entraîné la mort de dix personnes. (Photo d’Erika Goldring/WireImage via .)

Le House Oversight and Reform Committee a envoyé mercredi une lettre au président et chef de la direction de Live Nation Entertainment Inc., Michael Rapino, lui demandant des informations sur le rôle de la société dans le festival de musique, en particulier la performance de Scott qui a entraîné la mort de 10 personnes.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Kylie Jenner a partagé sa première publication sur Instagram depuis la tragédie d’Astroworld. (Photo de Jon Kopaloff/FilmMagic)

Les informations demandées par le comité comprenaient des détails sur la sécurité, le contrôle des foules et la planification d’incidents faisant un grand nombre de victimes ; des détails sur les briefings d’avant-spectacle par Live Nation ou ses filiales sur les problèmes de sécurité soulevés avant le concert ; et quelles mesures le promoteur du concert prendra pour prévenir les blessures ou les décès lors d’événements futurs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pendant ce temps, Scott a travaillé avec le gouvernement et les responsables de la sécurité publique pour établir des directives afin de garantir qu’une autre tragédie comme celle du Astroworld Music Festival ne se reproduise plus.