Kylie Jenner partage un selfie sexy en bikini au milieu des nouvelles de la grossesse

Le couple “n’a pas pu contenir son enthousiasme et a dit à sa famille et à ses amis proches plus tôt cet été”, selon une source d’E! Nouvelles. “Ils sont complètement ravis et ont hâte d’agrandir la famille”, a expliqué l’initié. “Ils aiment la famille qu’ils ont créée et cette nouvelle les a tous les deux extrêmement excités.”

Travis et Kylie n’ont pas encore confirmé publiquement la grossesse. ET! News a contacté leurs représentants pour commentaires. Pourtant, la multitude de photos de bikini de Kylie n’est-elle pas déjà une déclaration suffisante? Nous nous attendons à ce qu’un maillot de bain porte le nom de son enfant, peut-être que les sunnites devraient être dans le mélange de noms de bébé … et de thèmes de créateurs de Kylie Swim.

Découvrez la dernière photo torride de Kylie ci-dessous, ainsi que d’autres photos de son maillot de bain grésillant.