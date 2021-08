Kylie Jenner porte de jolis charms pour sa nouvelle marque

in

Kylie Jenner porte des charmes de conception flirty pour sa nouvelle marque (fr) | INSTAGRAM

Le beau maquette, socialite mondain et femme d’affaires NOUS, Kylie Jenner se consacre au monde de la vente depuis plusieurs années depuis qu’elle s’est rendu compte que grâce à sa grande popularité elle pouvait être un succès en vendant se réconcilier et maintenant maillots de bain.

C’est vrai, en plus de lancer la nouvelle marque et d’être en charge de promouvoir dans ses réseaux, il s’occupe aussi de la promotion de son produits, les modéliser elle-même, cette fois un très joli maillot de bain jaune avec un coupe audacieuse et coquette qui a conquis les internautes.

C’est grâce à une pièce de divertissement publiée dans son Instagram officiel comme la belle La sœur cadette de Kardashian Il a atteint plus de 7 600 000 likes et bien sûr de nombreux commentaires où ils la félicitent, la soutiennent et bien sûr lui déclarent son grand amour.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Kylie Jenner présente ses plus beaux modèles dans sa nouvelle marque

Cela fait plusieurs jours qu’il a fait l’annonce de cette nouvelle compagnie cela arrive et ce sera sûrement un succès, en fait, dans le profil Instagram officiel de votre marque, vous avez déjà de nombreuses photos où vous donnez à titre d’exemple les types de coupes que vous aurez.

De même, nous pouvons savoir qu’il arrivera très bientôt chez vous Page officielle, où nous pouvons acheter et commander plus de produits maintenant des maillots de bain pour lui ressembler.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO COQUET

Il convient de mentionner que Kylie Jenner a sélectionné les modèles qu’elle a trouvés les plus beaux et avec des corps différents, en pensant toujours à l’inclusion et à une nouvelle étape pour toutes les entreprises qu’elle gère.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Bien sûr, elle ne laissera pas de côté sa marque de maquillage, cependant, en ce moment une femme d’affaires à succès est très concentrée sur la connaissance de cette nouvelle étape de sa carrière dans la vente, une femme d’affaires à succès qui a su profiter de toute l’attention qu’elle porte à Internet pour le monétiser.

Restez à l’écoute de Show News et suivez son actualité et bien sûr les occasions où elle publie de belles photos comme celle-ci aujourd’hui, Kylie Jenner est fantastique dans ce maillot de bain jaune.