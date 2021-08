Kylie Jenner porte un haut en dentelle pour la couverture d’un magazine russe | INSTAGRAM

Les confins du beau maquette, femme d’affaires et mondaine américaine Kylie Jenner devient de plus en plus grande et cette fois, il s’agissait de Russie, modelage avec son grand talent et sa beauté pour la couverture et l’intérieur de l’un des revues le plus acclamé des mode et mode: ELLE.

C’est vrai, la jolie jeune soeur des Kardashian est apparu dans le Page de Couverture très jolie avec un manteau, cependant, à l’intérieur, elle est apparue avec des tenues très séduisantes que nous devons effacer pour que vous puissiez en profiter.

Nous aborderons deux photographies principales qui ont été les favoris de fans au moment de les publier sur votre Instagram officiel et dans le premier on peut la voir assise dans le studio photographique avec un fond blanc tout en portant de belles bottes, un large pantalon noir et un Haut de dentelle noire ainsi que des accessoires comme des boucles d’oreilles et une coiffure qui la rendait fantastique.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Kylie Jenner est présumée être une sculpture dans une séance élégante

Pour la seconde des images on a pu la voir debout dans cette même tenue montrant qu’elle a l’une des plus belles silhouettes et aussi un grand talent pour poser devant une caméra professionnelle.

Mais le Séance photo, mais nous avons continué et en plus, nous aborderons un autre instantané qui a également été publié dans ce magazine, dans lequel elle apparaît assise sur une chaise, portant de longues bottes noires et un petit body noir ou un maillot de bain, de sorte que ses membres inférieurs brillaient devant elle fans qui ont apprécié l’image au maximum.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PREMIÈRE PUBLICATION

La première des publications à supprimer aujourd’hui compte 8 198 000 likes et la seconde plus de 3 500 000, des chiffres assez impressionnants même pour l’un des jeunes ayant le plus de followers sur ce réseau social, comptant plus de 261 millions, étant dépassé par Ariana Grande, qui n’en a que 1 million de plus.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

No cabe duda que está bella empresaria tiene lo suyo en el modelaje y es casi seguro que gracias a esta sesión para la revista se dará a conocer mucho más y cada vez más personas desearán adquirir alguno de sus productos una increíble estrategia publicitaria que le ha funcionado assez bien.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA SECONDE PHOTOS

Gardez un œil sur Show News pour ne rien manquer de ces incroyables séances photos, de l’actualité, des curiosités et de toutes ces informations intéressantes qui sortent de Kylie Jenner et bien sûr du moment où elle confirme si elle est enceinte ou non. son deuxième fils avec Travis Scott, comme il y a de fortes rumeurs qui l’assurent.