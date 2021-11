Kylie Jenner pose dans l’ultime LBD pour un rendez-vous avec Travis Scott

Kylie JennerL’élégante tenue de soirée de rendez-vous de pourrait inspirer votre prochaine virée shopping.

Après être sorti dîner avec Travis Scott le 3 novembre, l’ancienne de L’incroyable famille Kardashian s’est rendue sur Instagram pour donner à ses 279 millions d’abonnés un aperçu de son ensemble. Kylie portait un manteau en cuir noir sur une mini-robe assortie et a accessoirisé son look avec un sac à main de créateur, des boucles d’oreilles et une paire de baskets. Elle a également posté des photos d’une table décorée de bougies et de roses et a sous-titré la série de photos, « Date night ».

Sa petite robe noire a donné aux fans un autre aperçu de son baby bump. Kylie et Travis ont confirmé en septembre qu’ils attendaient leur deuxième enfant ensemble. Le magnat du maquillage de 24 ans et le rappeur de 29 ans sont déjà parents d’une fille de 3 ans Stormi Webster.

Récemment, Travis a amené Stormi au dévoilement le 3 novembre de Cactus Jack Garden dans une école primaire de Houston, au Texas, qu’il a dédiée à sa grand-mère. Travis, Kylie et Stormi ont également fêté Halloween ensemble quelques jours auparavant. L’artiste de « Sicko Mode » a enfilé un masque de Michael Myers tandis que la star de télé-réalité portait un costume de chat. Quant à leur premier-né, elle portait un adorable costume de sirène.

« En pleine mode maman cet Halloween », a écrit Kylie sur Instagram. « J’espère que tout le monde passe une bonne nuit. »