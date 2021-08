Kylie Jenner présente ses plus beaux modèles dans sa nouvelle marque | INSTAGRAM

La belle mannequin et désormais femme d’affaires américaine, Kylie Jenner est toujours prête à dire deux choses, sa beauté et ses affaires, deux de ses activités préférées aujourd’hui et avec lesquelles elle a montré avoir un premier niveau en tout cas.

A cette occasion nous aborderons deux photos qu’il a partagées sur l’Instagram officiel de sa nouvelle marque Kylie nager, ongle Nouveau ligne de maillots de bain ou maillots de bain avec un excellent design et ce sera modélisé bien sûr pour le Des modèles plus beau, choisi par la sœur cadette des Kardashian elle-même.

C’est ainsi que le mère par Stormi a fait la présentation de cette nouvelle entreprise qu’il est en train de former et dans laquelle il a déjà donné l’avance de certains modèles, dans la première des photos on peut voir l’un de ses modèles préférés dans un maillot de bain jaune qui en impose avec sa coupe excellente et séduisante et pour bien sûr avec la beauté du modèle.

Pour la seconde des photos, nous pouvons voir trois modèles différents avec nuances de peau assez différente et aussi de figures différentes un excellent moment pour le inclusion et d’une manière impeccable en effet les maillots de bain ont fière allure dans n’importe quel type de conception qui est en avant-première.

Une autre chose qui ressort aussi beaucoup est la couleurs qu’il a utilisé pour les différentes tenues qui fonctionnent en conjonction avec les différents tons de peau pour montrer d’excellents contrastes intéressants.

Mais ce n’est pas la première fois qu’elle nous montre un de ses nouveaux produits, mais qu’elle en a également placé elle-même et s’est consacrée à les mettre en valeur dans de belles photographies qu’elle a partagées pour lancer la marque il y a quelques jours.

Les likes ne manquaient pas et chacune de ses photos compte au moins plus de 100 000 likes, bien que l’une d’entre elles ait dépassé les 200 000 en peu de temps, on peut donc voir la grande attention qu’elle porte à ses fans.

Nul doute qu’elle est une experte de la vente et du mannequinat, qui sont tous deux ses atouts et accumulés dans cette nouvelle marque de maillots de bain qu’elle avait déjà besoin de lancer car rien que pour vendre du maquillage, de nombreux autres produits l’attendaient.