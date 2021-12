Kylie Jenner présente un nouveau chaton tout en exhibant son baby bump

Kylie Jenner et Travis Scott se préparent pour le bébé n°2

Attendez un miaulement—Kylie JennerLa famille de s’est agrandie d’une unité.

Non, elle n’a pas accueilli le bébé n°2 avec Travis Scott pas encore, mais elle a présenté un nouveau membre à fourrure de la famille le samedi 25 décembre : un chaton !

Le chat orange et blanc a fait ses débuts sur Instagram sur Kylie’s Stories dans le cadre des célébrations de Noël du magnat du maquillage. Une vidéo montrait son nouveau copain assis sur son ventre rond alors qu’elle se détendait aux côtés de sa fille de 3 ans Webster Stormi, et un autre a suivi le félin alors qu’il se pavanait vers la caméra.

Les vidéos ne contenaient aucune légende et Kylie n’a pas encore révélé le nom du chaton, mais il rejoint une maison très accueillante pour les animaux car l’alun de L’incroyable famille Kardashian a déjà plusieurs chiens.

La maisonnée accueillera bientôt une autre personne lorsque Kylie accouchera. Comme l’a dit une source proche de la star de 24 ans à E! News plus tôt ce mois-ci, elle passe le temps en « traînant avec sa famille et quelques amis proches et ne fait que nicher jusqu’à l’arrivée du bébé ».