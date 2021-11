Kylie Jenner réapparaît sur les réseaux sociaux et porte une jolie tenue militaire

Kylie Jenner réapparaît dans les réseaux et porte une jolie tenue militaire | INSTAGRAM

L’une des familles les plus médiatiques au monde est sans aucun doute le Kardashian jenner et bien sûr l’un de ses membres les plus importants et les plus aimés du public est Kylie Jenner, la célèbre La mère de Stormi et quelques Travis Scott, qui fait communiquer ses fans via ses réseaux sociaux en partageant sa vie et même quelques annonces importantes.

Cependant, parfois elle fait une petite pause et disparaît quelques instants, alors aujourd’hui nous allons aborder une petite vidéo avec laquelle elle s’est chargée de montrer que, malgré être très occupée par ses projets, elle consacre une partie de son temps à capturer vous-même avec votre téléphone portable et partagez-le via votre histoires.

C’est un clip dans lequel on peut voir le jeune soeur des Kardashian dans la circulation exhibant sa beauté dans une tenue de style militaire, par les couleurs de son chemisier ainsi qu’un visage un peu ennuyé, peut-être à un feu de circulation.

On pouvait aussi apprécier qu’elle portait des tresses très coquettes qui ornaient son beau visage et qui la rendaient particulièrement jolie, un look qui fascine ses fans, on peut aussi apprécier que je viens d’avoir une retouche dans le lèvres Eh bien, en fait, ils ont l’air incroyablement volumineux.

Bien qu’il s’agisse d’une très courte vidéo, cela fonctionne parfaitement pour que ses fans passent un excellent moment à l’observer et à profiter de sa compagnie, même si c’est numériquement, quelque chose dont ils la remercient car ils aiment pouvoir avoir une petite approche de leur quotidien. vie et ils l’ont remerciée pour le geste.

De plus, actuellement dans ses histoires, il télécharge déjà de nombreux autres divertissements, comme, par exemple, il a partagé qu’il dînait dans un endroit élégant et qu’il avait également visité la célèbre chaîne de café Starbucks avec sa famille et tous les les sœurs ont montré les lunettes qu’elles ont livrées avec un thème de Noël, une date qui se rapproche de plus en plus.

Kylie Jenner partage ses meilleurs moments sur les réseaux sociaux pour ses fans.

On a également pu voir que lui et son partenaire Travis Scott ont assisté à un match de baseball où ils ont présenté une de leurs marques, « Cactus Jack », avec des chemises au style sportif.

On peut aussi voir qu’ils étaient accompagnés de leur petite Stormi et Kendall Jenner, qui était considérée comme leur joueur le plus précieux, comme on a pu le lire sur une carte que portait le rappeur.

Dans les rêves, nous continuerons à partager avec vous la grande beauté de Kylie Jenner et bien sûr les nouvelles et tout ce qui est intéressant à propos de cette belle mondaine qui n’arrête pas de s’améliorer et de lancer de nouveaux produits.