Kylie Jenner réapparaît sur les réseaux sociaux et suscite plus de doutes

Kylie Jenner réapparaît dans les réseaux sociaux et suscite plus de doutes | INSTAGRAM

Le mannequin américain populaire, Kylie Jenner, est absent de ses réseaux sociaux depuis le 4 novembre, après la tragédie survenue en ASTROWORLD, concert de Travis Scott dans laquelle huit personnes ont perdu la vie.

Depuis lors, il avait téléchargé quelques histoires précisant qu’elle était sur place mais ne savait ce qui s’était passé que plus tard, demandant le respect et dédiant également quelques mots aux familles qui ont perdu en ce triste jour.

Maintenant, après plusieurs semaines sans rien télécharger du tout, ses plus de 280 millions de followers ont été surpris de voir qu’il avait publié de nouvelles histoires, car il était auparavant l’une des stars avec la plus grande activité dans son réseaux et que je partageais quelque chose presque tous les jours.

Cependant, les histoires n’étaient pas ce à quoi tout le monde s’attendait, peut-être un retour normal ou un moment de sa vie, des nouvelles de son bébé ou quelque chose comme ça, mais ce n’était pas le cas, c’était seulement célébrer les anniversaire d’une de ses lignes se réconcilier.

Cette situation inquiète les fans de la mondaine, qui attendent toujours leur deuxième fils Avec Travis Scott, le nouveau petit frère de Stormi, beaucoup se demandent s’il reviendra un jour poster sur leurs réseaux de manière normale.



Kylie Jenner partage quelques histoires après des semaines de silence.

Et nous ne savons pas exactement ce qui lui passe par la tête ou quelle est la raison précise pour laquelle il préfère ne rien télécharger, cela a été un bon moment et malgré les mauvais commentaires que j’ai reçus beaucoup espèrent qu’il publiera bientôt quelque chose normalement .

Mais bien sûr il y a aussi des utilisateurs qui sont contents que je ne publie plus rien, certains leur ont même demandé de ne lancer aucune collection dans aucune de leurs marques pour ce Noël, assurant qu’ils ne le soutiendraient pas et qu’ils devraient faire quelque chose pour les familles qui ont vécu ces moments amers lors du concert de leur partenaire.

Jusqu’à présent Kylie Jenner n’a rien dit d’autre, dans Show News nous continuerons de la surveiller en attendant une nouvelle image de sa part et bien sûr nous partagerons avec vous toutes les informations qui arrivent sur la sœur cadette des Kardashians Jenner .