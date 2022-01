Kylie Jenner a profité du réveillon du Nouvel An pour réfléchir à la fois aux « bénédictions » et aux « chagrins d’amour » qu’elle a vécus tout au long de 2021.

« Alors que 2022 approche, j’ai réfléchi à cette dernière année et aux bénédictions qu’elle a apportées, mais aussi aux nombreux chagrins d’amour qu’elle a suscités », a partagé Jenner, 24 ans, via Instagram vendredi soir à côté d’une photo de maternité en noir et blanc mettant en évidence la femme enceinte. baby bump de célébrité.

« Je n’oublierai jamais cette année et tous les changements importants qu’elle a apportés à ma vie », a-t-elle poursuivi. «Je prie pour que cette nouvelle année soit remplie de beaucoup d’amour pour vous tous et j’espère que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé pendant cette période. «

Mère Kris Jenner a profité de la section des commentaires pour partager: « Je t’aime ma précieuse fille, tu es un ange ❤️😍🥰. »

Le chagrin de Jenner est probablement lié au festival Astroworld de son petit ami Travis Scott qui s’est terminé par une catastrophe

lorsque plusieurs spectateurs ont été blessés et en raison d’un afflux de foule dans le public. Au moins huit participants ont été tués au cours de la mêlée.

Le magnat du maquillage est devenu silencieux à la radio après la tragédie, retournant sur Instagram la veille de Noël.

Travis Scott et Kylie Jenner avec leur fille de trois ans, Stormi. . pour La nouvelle école

Sœur Khloe Kardashian a également fait un peu de réflexion pour la nouvelle année, s’ouvrant sur les « moments douloureux » qu’elle a endurés en 2021. Certains pensent que la citation énigmatique fait référence au petit ami Tristan Thompson et à son dernier procès en paternité. scandale.

« Il va y avoir des moments très douloureux dans votre vie qui vont changer tout votre monde en quelques minutes », a commencé Kardashian, 37 ans. « Ces moments vous changeront. Laissez-les vous rendre plus fort, plus intelligent et plus gentil.

« Mais ne vas-tu pas devenir quelqu’un que ton [sic] ne pas. Cri. Crie s’il le faut. Ensuite, vous redressez cette couronne et la gardez en mouvement.