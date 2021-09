Kylie Jenner ressemble plus à sa jambe avec une énorme fente

Kylie Jenner regarde plus que sa jambe avec une énorme ouverture | Instagram

La belle Kylie Jenner a une nouvelle fois ébloui les réseaux sociaux avec une tenue qui a volé des millions de soupirs, alors que les yeux étaient braqués sur son ouverture proéminente.

Très stylé Kim Kardashian Et si elles étaient jumelles, Kylie Jenner a choisi de poser une robe noire qui semblerait assez simple sans ses multiples chaînes dorées et un détail de plus.

La femme d’affaires à succès a montré plus que ses belles jambes avec la fente proéminente de la robe qui dépasse ses hanches. La garde-robe vous permet de mettre parfaitement en valeur les fameuses courbes de Kylie Jenner.

Le membre du clan Kardashian – Jenner a complété son image avec une chaîne de plus en collier, des sandales hautes et dorées et ses cheveux très longs et complètement blonds.

Les followers de la belle mondaine ont tellement aimé la photo qu’ils ont fait quelques retouches puis l’ont placée sur un compte Instagram de fans de la star de L’Incroyable Famille Kardashian.

Récemment, Kylie a fait la nouvelle en annonçant qu’elle était enceinte pour la deuxième fois et qu’à côté de Travis Scott elle allait donner un frère à Stormi, la nouvelle intervient quelques jours après que la rumeur se soit déclenchée.

La star a fait l’annonce d’une manière très spéciale sur son compte Instagram officiel avec un motif très émotionnel et familier dans lequel elle, Travis et Stormi étaient les protagonistes.