Kylie Jenner revient et partage sa percée de grossesse

Kylie Jenner revient et partage sa percée en matière de grossesse | INSTAGRAM

«Comme le 2022 J’ai réfléchi à cette dernière année et aux bénédictions qu’elle m’a apportées, mais aussi aux nombreux maux de tête qu’elle a eus », a commencé à écrire Kylie Jenner dans son dernier post Instagram.

Le beau socialite mondain Oui femme d’affaires américaine Elle traverse de très bons moments et d’autres très compliqués dans cette étape qui est déjà terminée, elle a également décidé de partager le grand progrès que sa grossesse a avec une photo dans laquelle elle modèle avec son ventre de profil.

«Je n’oublierai jamais 2021 et tous les changements importants qu’il a apportés dans ma vie. Je prie pour que cette nouvelle année soit une année pleine de beaucoup d’amour pour vous tous et j’espère que vous restez tous en sécurité et en bonne santé pendant cette période », a-t-il conclu dans la description de son image.

Comment savons-nous que Kylie avait quelques semaines absent de ses réseaux sociaux, depuis que le drame s’est produit en ASTROWORLD, j’avais évité de télécharger publication Sur ses réseaux officiels, cependant, il y a quelques jours, il a mis en ligne une publication pour promouvoir un single que sa mère a sorti, c’est à ce moment-là qu’il est officiellement revenu.

Mais beaucoup se sont demandé si elle n’avait fait cela que pour sa mère et quand elle le ferait pour elle-même, alors vous savez que vous pourriez dire qu’elle l’a déjà fait.



Kylie Jenner a partagé l’avancée de sa grossesse sur les réseaux sociaux.

Et c’est que sur les réseaux sociaux le jeune homme d’affaires avait été soigné par des internautes qui assuraient qu’elle aurait dû faire quelque chose pour les familles qui ont eu une si grande perte dans l’éventualité de son petit-ami Travis Scott.

Nous avons déjà eu quelques mois sans voir sa grossesse et certains de ses fans sont très heureux que vous soyez revenu avec cette attitude positive et qu’elle partage avec nous à quel point elle est belle en ces moments où elle entre dans la phase d’être à nouveau maman , son deuxième bébé avec son partenaire et étant le petit frère tant attendu de Stormi.

Dans les commentaires, nous avons pu lire que beaucoup de gens l’ont accueilli à nouveau et beaucoup lui ont également demandé de continuer à télécharger ce type de photos, en veillant à ce qu’il soit beau et qu’ils soient très heureux qu’il soit de retour, qu’il ne devrait plus s’inquiéter de ce qui s’est passé. et avance.