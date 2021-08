in

Kylie Jenner se tient sous son meilleur angle devant la caméra | INSTAGRAM

Si vous vous considérez comme un vrai fan de Kylie Jenner, le belle femme d’affaires, mondaine et influenceur tu rencontreras sûrement sa meilleure amie Anastasia Karanikolaou, ongle belle jeune déjeuner avec elle, ils deviennent un double paradis visuel.

Cette fois, nous aborderons un incroyable La photographie, dans laquelle les deux belles filles passaient une belle journée dans la piscine à modeler d’en haut un gonflable dans lequel elles prenaient un bain de soleil.

Dans la pièce de divertissement, nous pouvons voir que les deux portent maillots de bain roses, combinant de cette manière mais chacun avec une couleur de cheveux différente tandis que Kylie portait du noir Stassie le portait en blonde.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Kylie Jenner coquette avec SKIMS soutient les ventes de Kim Kardashian

La photo a recueilli plus de 50 000 likes bien qu’elle ait été partagée sur un page de fan, parce que les deux modèles ensemble ont réussi à réunir des millions d’utilisateurs qui se sont réunis juste pour apprécier les planches et ce profil en est le parfait exemple.

Sur la photo on peut aussi voir qu’il y a d’autres structures gonflables et que les deux filles en ont vraiment envie, car elles ont l’air très amoureuses puis se tournent vers la caméra et flirtent avec les internautes.

Ils savent tous les deux que leur photographie sera vue par des millions de personnes et donc ils utilisent leur visage le plus conquérant pour que les utilisateurs qui nous voient les suivent sur leurs réseaux sociaux et les soutiennent à chaque fois qu’ils téléchargent une publication.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES PHOTOS PHOTOS

Rappelons que récemment Kylie Jenner a eu 24 ans pour partir pour le motif de sa célébration elle a lancé une collection spéciale pour sa marque Kylie Cosmetics appelée 24k et avec laquelle elle a utilisé des couleurs dorées et lumineuses pour faire briller ses clientes.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il a également signalé que les expéditions atteignent déjà la plupart des pays du monde. Si vous souhaitez acheter l’un de leurs produits, il serait préférable d’aller sur leur site officiel pour voir leur disponibilité et les commander avant qu’ils ne soient épuisés.

Dans lequel nous continuerons à partager ces moments de lancements officiels de votre marque, également vos meilleures photographies et tout ce contenu intéressant qui se pose autour de cette belle sœur cadette des Kardashian Jenners et mère de Stormi, l’une des filles les plus chanceuses de cette planète.