Kylie Jenner s’émerveille en costume de petite sirène pour Halloween | INSTAGRAM

La belle sœur cadette du Kardashian – Jenner, Kylie Jenner a toujours fait preuve d’un esprit créatif prêt à surprendre ses millions de followers en se plaçant comme l’une des plus entrepreneuriales et qui a eu le plus de succès dans les entreprises qu’elle a formées.

Pour cette raison, nous espérons que ce Halloween surprenez vos fidèles fans avec des costumes et costumes incroyables en plus de ceux que vous avez déjà présentés pour votre collaboration avec Freddy Krueger, nous allons donc aborder aujourd’hui une image dans laquelle elle apparaît vêtue de La petite Sirène.

Certains utilisateurs considèrent qu’il y a une possibilité qu’il se réhabille comme ce grand personnage de Disney et en fait la photo que nous abordons aujourd’hui se trouve sur une fan page qui s’est chargée de faire un montage et de découper parfaitement sa silhouette pour la placer juste sous la mer avec les amis du bonheur. protagoniste.

Bien sûr, ses fans n’ont pas pu s’empêcher d’apprécier son excellente silhouette et à quel point elle est belle en tant que rousse, quelque chose que nous ne pouvons pas voir tous les jours, mais avec ce costume, elle a réussi à conquérir à nouveau le cœur de tout le monde sur les réseaux sociaux.

Jusqu’à présent, nous devrons continuer à attendre de voir de quel costume il s’agit, il catalysera cette année car, comme nous le savons, il l’a utilisé en 2019, une année au cours de laquelle il a eu l’occasion de nous montrer quelques costumes supplémentaires.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA MIGNONNE PHOTO DE KYLIE COMME ARIEL



Kylie Jenner réserve de nombreuses surprises à ses fans sur Instagram.

Récemment, elle partageait dans ses histoires un produit pour bébé de sa propre marque Kylie Baby utilisé sur sa propre petite Stormi qui utilisait ce shampooing pour garder son rire bien défini et ses cheveux bien soignés bien sûr avec tout l’amour de sa mère.

Bien sûr, les bénéfices de ces nouvelles entreprises iront aux soins de la même famille, donc Stormi et le nouveau membre de « la dynastie Kardashian Jenner » ont tout assuré pour continuer à vivre une vie pleine de confort.

Il parlait également d’une vidéo dans laquelle il révélait que la nouvelle chambre de son deuxième bébé aura un espace fabuleux plein de luxe et bien sûr de nombreux jouets, en fait il a déjà fait un aperçu de ce que sera cette nouvelle chambre de bébé malgré Ce qui n’est pas encore prêt a révélé qu’il y aura un tunnel dans lequel il y aura un toboggan incroyable pour que les deux petits frères puissent jouer et s’amuser au maximum.

Il y a quelques semaines, nous avons également regardé des vidéos dans lesquelles Stormi et Kylie s’amusaient à conduire un tracteur et à dire que c’est cet endroit où ils couperaient les citrouilles pour peut-être faire une bouche et des yeux et mettre une lampe de poche à l’intérieur, pour le faire parfait pour Halloween, ils sont donc plus que prêts à célébrer.