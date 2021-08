Kylie Jenner serait enceinte et attendrait avec Travis Scott .

La star de télé-réalité devenue entrepreneure Kylie Jenner et le rappeur « Astroworld » Travis Scott attendraient un deuxième enfant.

La nouvelle du bébé est venue de nombreux rapports vendredi, notamment via People, TMZ et Us Weekly, qui citaient plusieurs sources proches du couple. Cependant, les représentants de Jenner et Scott n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times.

On ne sait pas à quel point elle pourrait en être et quand le bébé est attendu. TMZ a déclaré que Jenner était encore aux « premiers stades » de la grossesse, et jeudi, le spécialiste des cosmétiques a posté une vidéo d’elle portant une boisson glacée sans bosse de bébé visible.

L’ancien de “L’Incroyable Famille Kardashian”, 24 ans, et Scott, 30 ans, né Jacques Bermon Webster II, sont les parents de Stormi Webster, 3 ans. Jenner a gardé cette grossesse secrète jusqu’à l’arrivée de Stormi, s’excusant auprès des fans de les avoir fantômes afin qu’elle puisse “se préparer à ce rôle d’une vie de la manière la plus positive, sans stress et saine” qu’elle savait.

Elle et Scott se sont séparés en 2019 après une relation de deux ans. Le couple a cherché à coparenter Stormi et a souvent été vu passer du temps avec leur fille.

Bien qu’aucun des parents n’ait confirmé sur les réseaux sociaux si le bébé n ° 2 était en route, la coparentalité semble fonctionner pour eux.

Les gens ont rapporté en juin qu’une source proche de Jenner et Scott avait remarqué “une énergie différente” entre les deux, signalant que leur relation était en voie de guérison.

Le jour de la fête des pères 2021, Jenner s’est rendu sur Instagram pour féliciter Scott, publiant une photo d’eux deux se penchant pour ce qui semblait être un baiser. Jenner a écrit : « Bonne fête des pères @travisscott… un jour ne suffit pas pour honorer le père que vous êtes. nous sommes tellement bénis de vous avoir ..”

Si les rumeurs sont vraies, ce sera le deuxième enfant à la fois du milliardaire cosmétique et du rappeur.

