Kylie Jenner s’exprime après la tragédie Astroworld de son petit ami Travis Scott

Kylie dit qu’elle est » brisée » par les événements du festival Astroworld de son petit ami Travis (Photo: .)

Kylie Jenner a parlé de l’incident d’Astroworld impliquant son petit ami Travis Scott après la mort de huit personnes au festival de musique.

Le rappeur de Sickomode Travis se produisait le premier soir du festival de Houston, au Texas, vendredi, lorsque la foule a commencé à se diriger vers la scène. La bousculade aurait laissé de nombreuses personnes incapables de respirer tandis que huit personnes sont décédées, dont un enfant de 14 ans, et de nombreuses autres ont été transportées à l’hôpital pour y être soignées.

Dans une déclaration partagée aux premières heures de dimanche matin, Kylie – qui attend un deuxième enfant avec le rappeur – a déclaré: « Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit [sic] par les événements d’hier.

« Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston. »

Elle a poursuivi dans ses histoires sur Instagram: “ Je tiens à préciser que nous n’étions au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit sortie après le spectacle et qu’en aucun monde n’aurait continué à filmer ou à jouer.

« J’envoie mes plus sincères condoléances à toutes les familles pendant cette période difficile et je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés. »

Kylie a dit qu’ils n’auraient pas continué à filmer s’ils avaient su la situation qui se déroulait (Photo: @kyliejenner, Instagram)

Kylie, 24 ans, avait assisté au festival de musique avec elle et la fille de trois ans de Travis, Stormi, et sa sœur Kendall Jenner.

Le magnat des cosmétiques avait filmé des images du festival et les avait téléchargées sur les réseaux sociaux, y compris des scènes de la foule alors qu’une ambulance tentait de se frayer un chemin. Cependant, Kylie n’était pas au courant de la gravité de la situation qui se déroulait.

Sa déclaration intervient quelques heures après que son petit-ami Travis, 29 ans, se soit exprimé dans une vidéo émouvante promettant d’aider les familles des personnes décédées.

Tout en se frottant la tête à plusieurs reprises, le rappeur a déclaré: «Je veux juste envoyer des prières à ceux qui ont été perdus la nuit dernière.

«Nous travaillons actuellement à identifier les familles afin de pouvoir les aider à traverser cette période difficile. Mes fans comptent vraiment pour moi et je veux toujours leur laisser une expérience positive.’

Il a poursuivi: «À chaque fois que je peux comprendre tout ce qui se passe, vous savez, j’arrête le spectacle et vous savez, aidez-les à obtenir l’aide dont ils ont besoin. Je ne pouvais tout simplement jamais imaginer la gravité de la situation.

Travis était en tête d’affiche de la première nuit du festival, du nom de son album 2019 (Photo: WireImage)



Une vague de foule a fait huit morts et bien d’autres soignées à l’hôpital (Photo: AP)

«Pour ceux qui ont été perdus la nuit dernière, nous travaillons en ce moment pour identifier les familles afin de pouvoir les aider à traverser cette période difficile.

« Honnêtement, je suis juste dévasté… Je ne pourrais jamais imaginer que quelque chose comme ça se produise. »

Il a ajouté: «Si vous avez des informations, veuillez simplement contacter vos autorités locales.

«Je vais (vais faire) tout ce que je peux pour vous tenir au courant, vous tenir au courant de ce qui se passe.

‘Je vous aime tous.’

Plus : Kylie Jenner



Le maire de la ville de Houston, Sylvester Turner, a tenu une nouvelle conférence et a confirmé qu’un enfant de 14 ans faisait partie des personnes décédées. Un jeune de 16 ans a également été tué dans l’incident, tandis que les autres victimes comprenaient deux jeunes de 21 ans, deux de 23 ans et un de 27 ans, l’âge d’une autre victime étant inconnu.

Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a également confirmé qu’un agent de sécurité s’était évanoui après avoir semblé s’être injecté une aiguille dans le cou.

Un spectateur aurait attaqué le gardien, qui a dû être réanimé à l’aide de la drogue Narcan, couramment utilisée pour les surdoses d’opioïdes, dont l’héroïne.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Travis Scott s’exprime dans une vidéo émotionnelle après la tragédie d’Astroworld : « Je ne pourrais jamais imaginer la gravité »



PLUS : Un agent de sécurité a été « injecté dans le cou avec des opioïdes » au festival Astroworld de Travis Scott

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();