Kylie Jenner sort une vidéo spéciale et mignonne pour Kylie Baby

En ce moment, la belle mannequin et femme d’affaires américaine Kylie Jenner vit l’une des plus belles étapes de sa vie en attendant l’arrivée de son deuxième bébé avec Travis Scott et lancer diverses marques avec des approches différentes pour poursuivre sa carrière.

Dans cette chanson il fait la présentation d’une marque qui est sur le point d’arriver, dans quatre jours elle sortira “Kylie bébé” une nouvelle série de crèmes de soin pour bébé, une idée qui l’inspire depuis plusieurs années et pour laquelle elle a travaillé très dur pour la réaliser.

La promotion d’aujourd’hui porte sur une vidéo très spéciale et tendre dans laquelle on pouvait voir la sœur cadette du Kardashian marchant à côté de son petite fille Stormi avançant à travers un lieu fantastique plein de nuages ​​et de couleurs roses.

Dans le même divertissement, ils arrivent à un endroit où ils descendent des escaliers, ils commencent à monter et ils atteignent les nuages, ils ont même eu l’occasion de toucher les nuages ​​et de se rendre compte que c’était de la barbe à papa.

Il ne fait aucun doute que la vidéo est très Créatif Et c’était parfait pour faire l’annonce de ce lancement qui est trop tôt pour arriver, sûrement inspiré par les choses qu’il ressent d’être avec sa fille et maintenant dans cette belle étape d’attente de son deuxième fruit d’amour.

Il convient de mentionner que sa petite fille a pratiquement fait ses débuts dans une publicité car bien qu’elle soit apparue dans de nombreuses histoires et morceaux du contenu de la jeune Jenner, elle n’avait jamais participé à une publicité de ce style.

Il est également important de dire qu’elle a très bien fait, car elle semble jouer et démontrer que les caméras font mais la chose la plus importante que les caméras l’adorent, elle réussira sûrement à l’avenir dans toute discipline qui la propose.

Suivez Show News et continuez à profiter du contenu de Kylie Jenner et de ses sœurs Kardashian qui ne cesseront de s’efforcer d’être pertinentes et aussi de faire fructifier leur fortune en plus de toutes ces photographies coquettes qu’elles nous présentent.

Alphonse Tirado

J’ai un diplôme en architecture et j’ai plus d’un an d’expérience dans le reportage sur des émissions pour Show News of El Debate, spécialisé dans la création de contenu lié aux modèles internationaux, aux influenceurs Instagram, aux actualités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma , séries , littérature et plus encore. Compte tenu de l’expansion de Grupo El Debate, j’ai rejoint l’équipe qui allait lancer Show News. Depuis que je suis sur la page, j’ai suivi diverses formations et cours, tels que le cours de référencement, le cours de propriété intellectuelle, le cours sur les outils de vérification, le cours Google Trends, le cours Google Earth et je continue d’apprendre constamment.

