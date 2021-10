Kylie Minogue et l’équipe Jessie Ware pour une nouvelle chanson : écoutez

Kylie Minogue et Jessie Ware ont uni leurs forces pour une nouvelle chanson. Écoutez « Kiss of Life », extrait de l’édition de la liste des invités de Minogue de son LP Disco 2020, ci-dessous. Le duo a écrit le morceau aux côtés de James Ford, Danny Parker et Shungudzo.

Disco: Guest List Edition sortira le 12 novembre via BMG. Il présente également des collaborations avec Years & Years (« A Second to Midnight ») et Gloria Gaynor (« Can’t Stop Writing Songs About You »). Cette année, Ware a sorti une édition de luxe de son propre LP 2020, What’s Your Pleasure?

