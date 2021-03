Kylie Skin est 25% de réduction chez Nordstrom pendant 1 jour seulement: nos choix

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Si vous passez vos journées à parcourir les choix des blogueurs de soins de la peau sur Instagram et à planifier une routine imaginaire dans votre tête – sans jamais acheter aucun des produits – cela s’arrête aujourd’hui. Nous savons que nous suivrons les sorties d’une marque pendant des années sans jamais appuyer sur ce bouton «passer commande», mais quand une vente sérieuse se produit, tout change!

Dans le cadre de l’événement Beauty Trend actuel de Nordstrom, les produits Kylie Skin sont en vente aujourd’hui (et aujourd’hui seulement!) À 25% de réduction. Nous parlons de plus de 20 articles de Kylie JennerLa marque qui change la donne, des produits uniques aux ensembles. Si vous avez adoré Kylie Skin et son joli emballage rose de loin, il est temps de voir ce que ces produits représentent vraiment pour vous-même. Mais rappelez-vous, vous n’avez qu’un jour pour magasiner, et le temps presse déjà! Voici nos meilleurs choix:

Ensemble de mini soins de la peau 4 pièces

Besoin de réorganiser toute la routine? Vous avez simplement besoin d’un ensemble adapté aux voyages? Quelle que soit votre situation, voici par où vous pouvez commencer. Cet ensemble de quatre pièces comprend des mini versions du nettoyant moussant doux pour le visage de Kylie Skin, du toner purifiant au lait à la vanille, du sérum éclaircissant à la vitamine C et de l’hydratant revitalisant pour le visage. Astuce: utilisez-les dans cet ordre!

Voyez-le!

Obtenez le mini ensemble de soins de la peau Kylie Skin 4 pièces (à l’origine 39 $) pour seulement 29 $ chez Nordstrom avec la livraison gratuite! Un jour seulement!

Bâton correcteur de teint clair

Si vous recherchez un peu plus de punch dans le département de lutte contre les imperfections, ce bâton de sérum est un incontournable – surtout pour seulement 11 $. C’est une formule de gel douce que vous pouvez tamponner directement sur l’acné indésirable après le nettoyage. Les critiques disent qu’ils ont désormais la «peau la plus claire [they’ve] jamais eu »et que ce produit leur donne la« confiance [they’ve] manquait depuis plus de 15 ans »!

Voyez-le!

Obtenez le bâton de correction du teint clair (à l’origine 15 $) pour seulement 11 $ chez Nordstrom avec la livraison gratuite! Un jour seulement!

Gommage corporel à la noix de coco

Ce gommage au sucre se sent comme le paradis à appliquer, et les résultats ne font que solidifier l’expérience céleste. Ce gommage prétend exfolier la peau tandis que l’huile de coco procure une hydratation profonde (et un parfum magnifique). La formule de rêve contient également de l’huile de graines de kiwi et de la vitamine C pour une apparence et une sensation de jeunesse!

Voyez-le!

Obtenez le gommage corporel à la noix de coco (à l’origine 26 $) pour seulement 20 $ chez Nordstrom avec la livraison gratuite! Un jour seulement!

Masque Visage Détox

Si votre peau a besoin d’un rafraîchissement, ce masque facial détox est là pour vous aider. Ses ingrédients clés comprennent l’argile de kaolin, l’argile bentonite et le charbon de bois pour extraire les impuretés et l’excès d’huile de la peau, tandis que le sel de mer riche en minéraux, les extraits de fruits et l’acide hyaluronique visent à hydrater et revitaliser. Dites bonjour à une peau heureuse en aussi peu que 10 minutes!

Voyez-le!

Obtenez le masque facial Detox (à l’origine 22 $) pour seulement 17 $ chez Nordstrom avec la livraison gratuite! Un jour seulement!

Huile écran solaire FPS 30 à large spectre

La crème solaire est l’une des étapes anti-âge et santé les plus importantes de votre routine de soin de la peau, mais elle est souvent négligée. Parfois, les gens n’aiment tout simplement pas la formule épaisse. Cette huile de protection solaire, cependant, est différente du reste. C’est une formule invisible par pulvérisation pour une application sans stries qui prétend vous laisser éclatante et hydratée. Il a une protection SPF 30 contre les rayons UVA et UVB – n’oubliez pas de réappliquer toutes les deux heures, comme vous devriez avec tous les écrans solaires!

Voyez-le!

Obtenez l’huile écran solaire FPS 30 à large spectre (à l’origine 32 $) pour seulement 24 $ chez Nordstrom avec la livraison gratuite! Un jour seulement!

