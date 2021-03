Kymeta et Kepler testent la connectivité des satellites au milieu du froid arctique

Le terminal u8 de Kymeta a son antenne à écran plat tournée vers le ciel dans la ville arctique canadienne d’Inuvik. (Photo de Business Wire)

Kymeta Corp. – l’entreprise de connectivité hybride basée à Redmond, Washington – affirme avoir démontré comment son antenne à écran plat peut se connecter à la constellation de satellites de Kepler Communications pour des transferts de données à haut débit dans les circonstances les plus froides.

C’est la dernière équipe entre Kymeta, qui compte parmi ses soutiens le co-fondateur de Microsoft Bill Gates; et Kepler, une start-up spatiale canadienne qui a obtenu son diplôme du programme d’incubateur Techstars Seattle en 2016.

Kepler est l’une des nombreuses sociétés qui mettent des satellites en orbite terrestre basse, ou LEO – un groupe qui comprend également SpaceX et OneWeb, ainsi que la constellation Project Kuiper d’Amazon, qui n’a pas encore été lancée.

Ces autres entreprises se concentrent sur l’accès Internet des consommateurs et des entreprises. En revanche, Kepler se concentre sur la mise en réseau haute capacité par satellite pour les appareils intelligents qui utilisent l’Internet des objets. L’un de ses principaux produits s’appelle le Global Data Service.

Au cours de l’hiver dernier, Kepler a mis à l’épreuve le service de données cellulaires par satellite u8 de nouvelle génération de Kymeta dans la communauté arctique canadienne d’Inuvik, où les températures peuvent chuter à des dizaines de degrés sous zéro Fahrenheit.

Aujourd’hui, les deux sociétés ont annoncé que le test par temps froid était un succès. Les vitesses de liaison montante et descendante étaient en moyenne de 100 mégabits par seconde (Mbps), permettant le transfert de plus de 2 gigaoctets de données à chaque passage satellite.

«Les performances du Kymeta u8 avec le service de données global de Kepler ont dépassé nos attentes.» Wen Cheng Chong, directeur de la technologie et co-fondateur de Kepler, a déclaré dans un communiqué de presse.

«Nos récents efforts de test et de développement ont démontré non seulement la capacité de déplacer beaucoup plus de gigaoctets de données que prévu à chaque passage, mais aussi la capacité de l’u8 à fonctionner dans des environnements polaires, où opèrent de nombreux adeptes précoces de Kepler», a-t-il déclaré.

Chong a déclaré que les constellations de satellites en orbite terrestre basse « ont besoin d’antennes capables de suivre le satellite à travers le ciel et de » basculer « vers d’autres satellites de la constellation presque instantanément, ce que Kymeta est parmi les premiers à avoir réussi. »

David Harrover, vice-président senior des ventes mondiales de Kymeta, a déclaré que le test aiderait son entreprise à établir un cap pour de futures collaborations avec plusieurs méga-constellations de satellites. «Beaucoup de nos clients sont intéressés par la compatibilité avec les services satellitaires LEO, et ces tests contribuent à garantir la longévité de l’u8 et de Kymeta Connect et offrent une solution qui tire parti de l’utilité accrue des satellites LEO», a-t-il déclaré.

OneWeb a déclaré que les régions arctiques figureraient parmi les premiers marchés ciblés, potentiellement d’ici la fin de cette année. Il prévoit de lancer jeudi 36 de ses satellites depuis le cosmodrome russe de Vostochny.

Kepler est également en train d’augmenter sa capacité. Huit de ses satellites ont été lancés le mois dernier dans le cadre de la mission Transporter-1 de SpaceX, avec Spaceflight Inc., basé à Seattle, fournissant un soutien logistique.

Une fusée russe Soyouz a envoyé deux autres satellites Kepler en orbite lundi, portant la constellation active de la société à 15 satellites en tout.

«Avec la capacité récemment augmentée de Kepler, le u8 peut servir les clients dans le monde entier, de pôle à pôle et tous les points intermédiaires», a déclaré Chong.

Le prochain lancement du satellite de Kepler est prévu pour juin, lorsque les températures à Inuvik devraient dépasser les 65 degrés Fahrenheit (20 degrés Celsius).

Correction pour 16 h PT le 24 mars: Nous avons corrigé une référence aux efforts d’expansion des satellites de Kepler – ce qui impliquait à tort que Kymeta se lancait dans le secteur des satellites.