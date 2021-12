Kymeta et OneWeb vont de l’avant avec un terminal pour Internet par satellite

Des ingénieurs testent le système d’antenne u8 de Kymeta avec le service satellite de OneWeb en France. (OneWeb via YouTube)

Kymeta Corp., l’entreprise d’antennes soutenue par le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a signé un accord de développement conjoint avec OneWeb pour développer un terminal utilisateur à écran plat pour le réseau Internet par satellite mondial de OneWeb.

Le plan prévoit la modification du système d’antenne u8 de Kymeta pour les applications de terminaux fixes sur terre, en vue de prendre en charge des applications supplémentaires, notamment le service mobile dans les environnements terrestres et maritimes.

L’annonce d’aujourd’hui intervient quelques semaines seulement après que Kymeta et OneWeb, basés à Redmond, dans l’État de Washington, ont signalé un test réussi de la technologie u8 de Kymeta, qui tire parti d’une catégorie exotique d’électronique connue sous le nom de métamatériaux. La technologie permet de « diriger » une antenne électroniquement plutôt que de la déplacer physiquement.

OneWeb est l’une des nombreuses entreprises qui créent des constellations de satellites en orbite terrestre basse, ou LEO, pour élargir l’accès au service Internet à large bande. Le service Starlink de SpaceX est le plus avancé, mais OneWeb prévoit de commencer un service limité dans l’Arctique au cours des prochains mois. Le plan prévoit que les terminaux de Kymeta entreront sur le marché en option d’ici le troisième trimestre 2022.

« Le u8 pionnier de Kymeta ne nécessite pas de composants mécaniques pour se diriger vers un satellite, et lorsqu’il est associé à notre réseau LEO, il fournira aux gouvernements, aux entreprises et aux communautés des services de communication à haut débit et à faible latence à des prix compétitifs », Michele Franci, chef de OneWeb livraison et les opérations, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse. « Ce partenariat est un ajout bienvenu à notre stratégie globale de produits, offrant un autre excellent choix pour les clients de OneWeb, et contribue à renforcer notre vision de fournir une connectivité mobile transparente et résiliente où et quand c’est le plus nécessaire.

Le système de Kymeta est conçu pour fonctionner avec le réseau LEO de OneWeb ainsi qu’avec d’autres réseaux satellites qui utilisent des constellations sur des orbites géosynchrones.

Neville Meijers, directeur de la stratégie et du marketing de Kymeta, a déclaré que le nouvel accord formalise « nos efforts de collaboration et notre engagement à mettre sur le marché une antenne innovante à commande électronique clé en main et compatible avec le réseau LEO en pleine expansion de OneWeb ».

Kymeta et OneWeb travaillent également avec d’autres partenaires. Kymeta, par exemple, a collaboré avec Kepler Communications sur son réseau de données par satellite pour appareils intelligents, tandis que OneWeb vient de signer un autre accord de développement conjoint avec GDC Advanced Technology pour développer un terminal de données pour la connectivité en vol.