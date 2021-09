Kymeta s’associe à OneWeb pour tester le haut débit par satellite

Kymeta et OneWeb testent un terminal de données basé sur u8 avec la constellation de satellites de OneWeb. (Photo de Kymeta)

Kymeta Corp., basée à Redmond, dans l’État de Washington, la société de connectivité mobile soutenue par le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, s’est associée à OneWeb pour tester les services haut débit par satellite qui utilisent le système d’antenne à écran plat u8 de Kymeta.

“Je suis très heureux d’annoncer que les tests ont été fantastiques”, a déclaré à . Neville Meijers, directeur de la stratégie et du marketing de Kymeta. “Les deux équipes de direction étaient extrêmement satisfaites des performances de l’antenne.”

Meijers a déclaré que les tests d’acquisition, de suivi et de débit de satellites – menés en juin et juillet à Toulouse, en France – devraient être de bon augure pour fournir une connectivité mobile permanente aux premiers intervenants ainsi qu’aux gouvernements, aux militaires et aux entreprises.

Ce marché est l’endroit idéal pour Kymeta ainsi que pour OneWeb, une entreprise de constellation de satellites détenue en partie par le gouvernement britannique. L’un des principaux partenaires de OneWeb est Airbus, dont le siège est dans la région toulousaine.

Le rapport d’aujourd’hui sur l’équipe Kymeta-OneWeb a été programmé pour coïncider avec la conférence Satellite 2021 de cette semaine. Kymeta a également profité de l’occasion pour annoncer que Walter Z. Berger et S. Douglas Hutcheson sont devenus les nouveaux co-PDG de l’entreprise (détails ci-dessous).

Kymeta est l’une des nombreuses entreprises soutenues par Gates et basées sur des métamatériaux – des réseaux électroniques exotiques qui permettent de « diriger » une antenne à panneau plat fixe à l’aide d’un logiciel. Les applications commerciales de la technologie ont été lancées à l’Intellectual Ventures, basé à Bellevue, Wash.

Le terminal u8 de Kymeta est disponible dans le commerce pour les applications de connectivité hybride cellulaire-satellite depuis l’année dernière. Pour le test de cet été, le terminal a été modifié pour se connecter au réseau OneWeb de près de 300 satellites en orbite terrestre basse, ou LEO.

Meijers a déclaré que le système était capable de recevoir des signaux à une vitesse d’environ 200 mégabits par seconde et de transmettre à plus de 40 Mbps, avec des latences de 30 à 70 millisecondes. La latence – le temps nécessaire pour recevoir des signaux à la vitesse de la lumière – est un avantage clé des constellations LEO. Plus le délai est court, meilleure est la réponse pour des applications telles que la visioconférence.

« Un GEO typique [geostationary Earth orbit] réseau serait de l’ordre de 600 millisecondes », a déclaré Meijers. « Un LTE typique [cellular] réseau serait quelque part dans la région de 40 à 80 millisecondes.

De plus, Meijers a déclaré que le rapport signal/bruit était “impressionnant”.

Valery Gineste, directeur principal de la technologie de OneWeb, a déclaré qu’il était “enthousiasmé par les performances démontrées dans ces premiers résultats de test”.

“L’u8 offrira un autre excellent choix pour les clients finaux de OneWeb, en particulier ceux qui ont des besoins d’espace limités ou qui ont besoin de communications en déplacement lorsque les services de mobilité OneWeb commenceront à être disponibles à partir de la fin de 2022”, a déclaré Gineste dans un communiqué de presse.

Meijers a déclaré que le terminal OneWeb de Kymeta serait déployé à la mi-2022.

“Au second semestre 2022, nous allons également sortir un terminal capable de basculer automatiquement entre GEO et LEO”, a-t-il déclaré. Cela devrait être particulièrement attrayant pour les clients de la défense qui souhaitent basculer entre les canaux GEO haute sécurité et LEO à faible latence, a déclaré Meijers. Ces clients, ainsi que les premiers intervenants, constituent le marché cible initial de Kymeta.

« Nous ne sommes pas un produit destiné aux consommateurs à la maison – bien qu’à l’avenir, avec des produits de type mobilité qui seront nécessaires pour les véhicules autonomes, les voitures connectées, les bus, l’exploitation minière, le camionnage et l’agriculture, nous nous concentrons définitivement sur la construction nos produits pour ce secteur du marché », a déclaré Meijers.

OneWeb a déclaré qu’il commencerait à offrir des services Internet à large bande dans les régions arctiques d’ici la fin de cette année, et qu’il vise à fournir une couverture mondiale complète d’ici la mi-2022. Le terminal u8 de Kymeta sera l’une des nombreuses options proposées pour la connectivité OneWeb.

L’association avec OneWeb n’est que l’un des partenariats de Kymeta pour la connectivité par satellite : le système u8 existant peut se connecter à des satellites exploités par diverses sociétés de satellites GEO, notamment Intelsat, Echostar et Telesat. Et l’hiver dernier, Kymeta a testé avec succès ses terminaux u8 avec la constellation LEO de Kepler, optimisée pour la mise en réseau des appareils intelligents.

Parmi les autres acteurs clés du marché de la connectivité par satellite LEO, citons SpaceX, dont le réseau Starlink est actuellement en mode bêta avancé ; et Amazon, qui prépare le terrain de son réseau Project Kuiper mais n’a encore lancé aucun satellite. Meijers a évoqué une question sur les projets de collaboration avec Starlink ou Kuiper.

“Tout ce que je peux dire, c’est que nous travaillons avec toutes les constellations LEO là-bas”, a-t-il déclaré. «Nous pensons que OneWeb et Starlink sont vraiment à l’origine d’un énorme changement dans l’industrie des satellites, et nous nous en félicitons. … La concurrence valide le modèle commercial que nous recherchons, et nous sommes heureux de travailler avec tous les acteurs LEO et GEO du marché.

Mise à jour pour le 7 septembre à 10 h 35 PT : Kymeta affirme que ses deux co-PDG nouvellement nommés « renforceront davantage l’avancement continu de l’entreprise et lanceront Kymeta dans la prochaine phase de croissance ».

Walter Z. Berger était auparavant président et chef de l’exploitation, et occupera désormais les fonctions de président et co-PDG. S. Douglas Hutcheson, ancien président exécutif de Kymeta, est désormais président exécutif et co-PDG.

Les nouveaux titres sont entrés en vigueur le 1er septembre, a déclaré Kymeta dans un communiqué de presse. Les deux dirigeants ont rejoint Kymeta en mai 2019, au cours d’une période de transition qui a commencé plusieurs mois plus tôt lorsque le fondateur de l’entreprise, Nathan Kundtz, a quitté son poste de PDG.