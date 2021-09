Kyoji Horiguchi signe un contrat avec le Bellator MMA

in

Ancien champion de Rizin FF il a déjà une nouvelle maison. Le Japonais Kyoji Horiguchi a signé un contrat avec Bellator MMA.

L’annonce a été faite par le président de Bellator MMA, Scott Coker ce jeudi après-midi.

“Nous avons signé l’ancien champion des poids coq Bellator Kyoji Horiguchi et nous avons hâte de le voir dans notre division des poids coq.” a écrit Cokéfaction au Twitter.

Il y a quelques jours, Horiguchi a quitté la ceinture des poids coq de Rizin après avoir terminé son contrat avec l’organisation et avoir également exprimé son intérêt à essayer le libre arbitre.

Horiguchi a mentionné le champion de Bellator, Sergio Pettis comme le rival qu’il aimerait affronter, ce qui a rationalisé les mouvements par l’organisation de Californie.

Maintenant, c’est un fait que Horiguchi reviendra à États Unis après avoir passé les quatre dernières années de sa carrière au sein de l’organisation japonaise.

Kyôji il était déjà champion de Bellator après avoir battu Darrion Caldwell par décision unanime lors d’un événement entre les deux organisations et lorsqu’il était sous contrat avec Rizin. Malheureusement, il n’a pas pu défendre sa ceinture après avoir subi une grave blessure au genou, où il a dû subir une reconstruction du genou et a été indisponible pendant un an.

Ce sera l’occasion de regagner la ceinture qu’il n’a techniquement jamais perdue après avoir rejoint la division poids coq de Bellator MMA. Leur date de début et leur rival devraient être annoncés sous peu.

