Kyrgios, à Carla Suárez : “Légende totale”

30/06/2021 à 15h43 CEST

l’australien Nick Kyrgios fait l’éloge des espagnols Carla Suárez, qui ce mardi a fait ses adieux au tournoi de Wimbledon, plantant une bataille contre le numéro un mondial, Ashleigh Barty.

Kyrgios, qui entretient d’excellentes relations avec Carla, a écrit sur Twitter “Total legend”, en référence au joueur de tennis espagnol, qui a livré une belle bataille avec Barty sur le court central.

La Canarienne a dit au revoir au centre avec des applaudissements et avec sa mère en larmes dans les gradins. L’Australien capricieux connaît et admire Carla pendant des années et même entraînés ensemble avant Kyrgios être mesuré à Raphael Nadal à Wimbledon il y a deux ans.

“On a parlé parfois, même pour jouer en double mixte”, a déclaré le tennisman espagnol de l’époque, qui prendra sa retraite à la fin de la saison, après l’US Open.

Kyrgios son match du premier tour contre les Français se terminera ce mercredi Ugo Humbert, alors qu’il jouera aussi la case double mixte avec l’américain Vénus William.