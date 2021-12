Kyrie à temps partiel : qu’est-ce que cela signifie pour les Nets ?

Photo de Kevork Djansezian/.

De plus, les chances des Lakers après la blessure d’AD

Logan et Raja parlent du retour de Kyrie Irving dans les Brooklyn Nets (4:13) et de la personnalité compliquée de Kyrie (19:59). Ensuite, ils réagissent à la nouvelle de l’entorse MCL d’AD et à ce que cela signifie pour le titre potentiel des Lakers (29:30).

Hôtes : Logan Murdock et Raja Bell

Producteur associé : Stefan Anderson

Pour poser une question sur le sac postal, appelez le 510-469-0294 ou envoyez un courriel à realonesmailbag@gmail.com.

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS