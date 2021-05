Kyrie brûle son retour : “Boston est raciste, tout le monde le sait”

L’histoire du chagrin. Kyrie Irving revient à Boston pour jouer un tour très éloigné de ce que le match aurait dû être: juste le premier. Et au premier changement, il semble que les Celtics vont se poursuivre si les choses ne changent pas beaucoup en peu de temps. Les Nets ont une avance de 2-0 et menacent de renvoyer à la maison le plus tôt possible une équipe qui entamera une longue journée de réflexion sous la forme d’un été. Celui qui servira à analyser la crise structurelle et sportive d’une franchise la plus victorieuse de l’histoire de la NBA (17 anneaux, à égalité avec les Lakers), mais il n’a remporté qu’un seul titre depuis 1986, une crise trop grande qui ne prévoit pas de se terminer à court terme, soit en raison de ses propres inconvénients, soit en raison de la compétitivité actuelle.

D’une manière ou d’une autre, Kyrie les éliminant des playoffs ne sera pas un plat de bon goût pour le fan de Boston. Le meneur de jeu était l’un des rares mouvements que le conservateur Danny Ainge a osé faire, et il s’est retourné contre lui, avec une chimie lâche, les premiers défauts qui ont été vus à Brad Stevens et l’équipe éliminée en demi-finale de conférence après deux finales consécutives de l’Est. Le projet a souffert et a semblé voir le jour l’année dernière, lorsque les Celtics sont tombés à deux victoires de la finale ; mais tout n’était qu’un mirage et la réalité s’est imposée dans ce cours, avec play-in inclus et beaucoup de travail à venir pour préparer le terrain pour la franchise.

Bien sûr, avant de devoir régler ses comptes avec Kyrie, désignée comme la coupable de tout par les fans. Et la base a été la première à mettre de l’huile sur le feu : “Boston est une ville raciste, tout le monde le sait“, a-t-il assuré. Un petit commentaire d’un joueur qui sait, dans son esprit, que l’accueil sera hostile. Irving fait la moyenne, d’ailleurs, de 22 points avec plus de 50% en tirs lors des deux premiers matchs de la série.” Désormais, à Boston, il pourra dicter sa sentence et finir d’écraser l’équipe qu’il a laissée mourante avec son passage dans la franchise. L’endroit où il a bâti sa réputation de fauteur de troubles. Celui qui a le plus souffert durant son séjour. Nous parlons bien sûr des Celtics. Une équipe à la dérive.