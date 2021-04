Kyrie, Durant et personne d’autre

Meilleure impossible. Du film mettant en vedette Jack Nicholson et Helen Hunt en 1997, nous pouvons prendre le titre, pour parler des Nets. Et, en particulier, Kyrie Irving et Kevin Durant. De Melvin Udal (le personnage principal, joué par l’acteur) nous pouvons obtenir la base talentueuse, qui n’a pas de trouble obsessionnel-compulsif mais il a été considéré comme insupportable dans de nombreux endroits, et il est difficile à comprendre même pour lui-même. Bien sûr, Carol Conelly n’est pas du tout comme Kevin Durant, le contraire d’un autre être étrange et difficilement compréhensible. Mais bien sûr, mieux dans leur truc, il est impossible qu’ils soient deux joueurs qui tendent à faire la une des journaux à cause de leur mauvaise tête plutôt qu’à cause de leur talent, une dynamique qui Il se répète beaucoup plus chez le meneur de jeu que chez l’attaquant, mais cela définit les deux de manière très claire, et en même temps très déroutant: tous deux évoluent dans cette ligne fine qui sépare le héros du méchant, ils sont aimés et détestés à parts égales, ils ont à la fois qualité et irrévérence et sont capables du meilleur sur la piste et du pire dans leurs déclarations, leurs attitudes et, souvent, également par rapport aux formes.

La métaphore n’est pas faite pour le film, mais pour un titre qui définit parfaitement ce que l’on a vu sur le court contre les Suns. L’équipe dirigée par Monty Williams a remporté 16 victoires lors des 20 derniers matchs, figure balsamique grâce à laquelle ils se battent bec et ongles contre le Jazz pour la première place de la Conférence Ouest, dont ils sont désormais deux victoires. Et pourtant, ils n’ont pas pu contre une franchise qui, malgré des pertes constantes, continuent de démontrer leur talent éternel et de se disputer une bague pour laquelle ils semblent les mieux placés. Tout à l’intérieur, bien sûr, une étrange dynamique et à partir de laquelle il est impossible de deviner et de savoir quoi que ce soit. Le coronavirus, le calendrier condensé et les blessures constantes rendent les prévisions très difficiles. Et le personnage et le chef des Nets, en particulier leurs trois étoiles (James Harden est encore court), ne permet pas d’essayer de s’aventurer plus facilement dans n’importe quel type de prédiction.

Contre les soleils, l’affichage a été total par les deux étoiles. Kyrie Irving a terminé avec 34 points, 6 rebonds et 12 passes dans une série de lancers spectaculaires: 10 sur 19 aux buts sur le terrain et un incroyable 5 sur 7 sur 3, dont 9 sur 9 sur lancers francs. À la pause, il avait déjà 24 points et en seconde période, il a donné le soulagement à un Durant qui était un remplaçant, attention, pour la troisième fois de sa carrière. Il venait d’une blessure, il n’avait disputé que 24 matchs cette saison (il y en a maintenant 25), mais il a réalisé 33 points en seulement 28 minutes (24 en seconde période), avec 6 rebonds et 4 passes, 12 sur 21 en des coups de champ et un bon 2 sur 3 en triplets. Les deux stars ont été les leaders et l’âme d’une exposition devant l’une des entités les plus en forme de la NBA, et elles ont impliqué tout le monde dans le processus: jusqu’à cinq joueurs ont atteint un score à deux chiffres, ils ont tiré avec 46,4% en triple, ils se sont imposés à leurs rivaux en rebonds et passes décisives, sachant maîtriser les minutes décisives et maîtrisant l’assaut de l’adversaire aux moments clés.

Et dans les soleils? Un peu de tout et beaucoup de rien. L’équipe de Monty Williams a joué un bon match, mais n’a pas pu avec le talent de leurs rivaux. Ils étaient en tête jusqu’au deuxième quart, lorsque l’entrée de Durant a changé le sort du match. Au milieu de tout cela, 36 points de Devin Booker, 20 ans, avec 13 rebonds de DeAndre Ayton, 14 points, 4 rebonds, 8 passes et l’arreón finale d’un Chris Paul toujours correct (avec 6 défaites cette fois), et 20 points avec 14 rejets par Torrey Craig du banc. Ceux de l’Arizona, qui mènent une saison de rêve, ont perdu jusqu’à 6 balles au quatrième quart (12 à la fin) et n’avaient pas d’armes pour arrêter un Durant que, vraiment, personne ne peut arrêter. To the Nets (40-20, leaders de l’Est avec un match devant les Sixers) Ils doivent encore montrer ce qu’ils savent faire avec leur trio dynamique (avec lequel ils n’ont joué que sept matchs) en entier, mais ce qu’ils ont dit clairement, c’est qu’ils ont beaucoup de talent et qu’il n’y a rien ou personne qui peut les arrêter lorsqu’ils montrent leur indiscutable qualité. Mieux … impossible, que pense Steve Nash. Lui et nous tous, bien sûr. Au recours.