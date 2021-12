Kyrie et la vie sans NBA : « Je n’étais pas si heureux depuis des années »

Et Kyrie Irving ? Les Nets ont déjà disputé 23 matchs et sont leaders de l’Est (16-7) bien que leur image n’ait pas été bonne, leurs limites semblent évidentes et en ce moment, Au-delà du talent générationnel de Kevin Durant, ils ne semblent pas le candidat clair pour le ring qu’ils étaient appelés à être. Même James Harden n’est pas à son meilleur, même pas proche. La rotation est quelque peu limitée, le physique juste… et il n’y a pas de nouvelles de Kyriem bien sûr. Ce n’est pas si mal : d’une part son retour dans l’équipe n’est pas proche (mauvaise nouvelle), d’autre part il a cessé de monopoliser la une et de générer excentricité et drame autour de la franchise (bonne nouvelle).

Nous n’avions plus d’informations sur Kyrie jusqu’à ce que Brandon ‘Scoop’ Robinson écrive à son sujet sur Bally Sports. Robinson est un personnage particulier du réseau NBA, avec des succès et des erreurs dans ses informations mais proche de certaines stars. L’un d’eux Kyrie lui-même, donc la crédibilité est donnée à un article qui parle de un Kyrie qui est « dans son moment le plus heureux ces dernières années ». Loin de la NBA et des projecteurs, avec pratiquement aucune apparition publique et, apparemment, concentré sur d’autres aspects de sa vie, ses proches et un régime de travail qui comprend des séances de cardio, de musculation et de méditation. De plus, il a adopté un régime 100% vegan et entretient une relation fluide avec les Nets.

C’est l’approche d’un Robinson qui va à l’essentiel avec le meneur d’origine australienne, qui la saison dernière en moyenne près de 27 points, 5 rebonds et 6 passes décisives et dont le talent leur manque beaucoup. un Nets pour qui il n’a disputé que 72 matchs depuis sa signature à l’été 2019. Cette question est, bien sûr, sa volonté ou non de se faire vacciner et de briser ainsi l’isolement dans lequel il se trouve. Il ne peut pas jouer aux matchs des Nets sur son terrain en raison des lois pandémiques de New York, et la franchise a préféré le mettre complètement de côté pour supporter l’instabilité (sports et médias) qui signifierait avoir quelques jours oui et un autre non à un Kyrie qui n’a pas accepté de se faire vacciner jusqu’à présent et perd une partie de son salaire proportionnellement aux matchs à domicile des Brooklyn Nets: Le meneur (29 ans), a un contrat cette saison pour un peu plus de 35 millions de dollars. S’il ne joue pas tout le parcours, il ne récoltera pas plus de 15 millions… sans compter les playoffs. Chaque match de Brooklyn qu’il perd lui coûte plus de 381 000 $. Pour l’année prochaine, il a une option de joueur de 36,6 millions et les Nets, avant ce moment, voulaient négocier une extension qui n’est pas sur la table maintenant et qui aurait pu être de 187 millions pour quatre années supplémentaires dans la Big Apple.

Kyrie se fait-il vacciner ? L’article ne le précise pas mais il ne laisse pas beaucoup de bonnes nouvelles pour les fans des Nets. Kyrie, selon Robinson, il est silencieux car il ne veut pas être une arme des anti-vaccins et lui-même ne se considère pas comme un ennemi de la vaccination. Elle croit à la liberté de choix individuel et craint les effets à long terme des vaccins COVID. De plus, selon l’article, les transes qu’il a déjà vécues au cours de sa carrière (blessures, opérations…) ont fait de lui un gars particulièrement craintif. En comptant son temps à Duke, il a raté 261 matchs sur 950 possibles. Lassé que tout soit « scruté et magnifié » autour de sa silhouette, il reste sur la touche mais ne change pas de position pour l’instant. Deux pistes apparaissent, pour l’instant peu probables à court et moyen terme. D’une part, que New York assouplit sa réglementation et que Kyrie puisse revenir à la discipline d’équipe sans se faire vacciner. Cela ne semble pas faisable pour le moment, avec l’hiver déjà à nos portes, les courbes montantes et les nouvelles variantes du virus bousculant la situation sanitaire. Autre, votre statut végétalien vous fait attendre avec impatience le développement complet, l’approbation et la validation de vaccins exclusivement à base de plantes, qui sont déjà testés.

Aucune des deux options ne semble, bien sûr, proche. Et Kyrie attend, reste à l’écart et, au moins, a préféré se taire et cesser d’être le porte-parole des anti-vaccins et d’un secteur de la société qu’il a lui-même affronté de front sur d’autres sujetscomme l’égalité raciale et la brutalité policière contre les minorités en Amérique. Kyrie est calme, attendant les événements, plongée dans les affaires… et sans aucun signe de rejouer dans la NBA et les Brooklyn Nets. Au moins pour l’instant.