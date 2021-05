Kyrie et tout ce qui pourrait mal tourner

Il serait plus facile de dire que Kyrie Irving est un état d’esprit. Ne serait-ce que parce que tout autour de lui semble imprégné d’un état d’esprit: le sien. Ou que Kyrie est une expérience. Dans sa version intégrale et complète, extraordinaire. Mais aussi frustrant, compliqué et même dangereux pour le payeur. En plein format, l’expérience Kyrie est formidable: l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de la NBA, l’un des plus beaux joueurs à regarder, le plus esthétique, le plus extraordinairement impossible. Un fils de la génération des 96, mouvements d’Allen Iverson, suspensions et instinct (Mamba Mentality) de Kobe Bryant, qui était pour lui ami, guide et point d’appui.

Mais Kyrie est aussi un joueur fragile avec des blessures et un personnage maussade et cyclothymique. Compliqué, avec un concept de leadership qu’il a lui-même tendance à oublier et à retenir de manière parfois aléatoire et imprévisible, pas toujours heureux et irritant à son pire. Hors des pistes, il dit des vérités comme des poings et accumule des moments excentriques. Le second donne envie à certains de lui refuser le premier (c’est toujours le cas). Déterminé à être plus qu’un basketteur, ce qui est plausible, il a choisi une voie qui n’est pas comprise. Et c’est ce que c’est, à ce stade.

Kyrie (le joueur, l’humeur, l’expérience) va pour le deuxième anneau d’une carrière dans laquelle il est devenu vraiment mal à l’aise dans son propre corps. Les Cavaliers de LeBron James n’en valaient pas la peine car l’ombre du roi est allongée n’importe où et sans fin dans l’Ohio, où la silhouette de LeBron est la ligne d’horizon de ce Cleveland qui trouve toujours des raisons d’être fier de lui-même, peut-être parce qu’il est clair que personne ne l’est va la complimenter si elle ne le fait pas (vous le savez déjà: l’erreur au bord du lac, l’erreur au pied du lac). Oui Les Celtics historiques ne lui valaient pas la peine, avec le Jardin, son parquet et ses 17 drapeaux. Une des images les plus royales du sport mondial, un lieu de pouvoir. Une équipe à laquelle vous êtes censé aspirer et que vous n’avez pas l’intention de quitter; l’endroit où votre carrière se termine, pas où vous partez pour la réorganiser.

Et le fait est que le chemin de Kyrie vers le deuxième anneau le mène, pour commencer, à Boston. Parce que le monde n’est pas assez grand pour qu’il ne soit pas comme ça. Choses: un tremblement de terre avec Kyrie comme épicentre a brisé un projet éphémère d’apparence impériale chez les Celtics. L’ennemi intime revient également avec les Nets, une équipe Playstation avec un volume de talent dévastateur et trois joueurs qui sont eux-mêmes des prototypes qui semblent vraiment sortir d’un jeu vidéo: James Harden, Kyrie et le presque divin Kevin Durant. Le 12 juillet 2013, les Nets ont fait un commerce qui a ensuite été considéré comme l’étalon-or pour les vols qualifiés, La route de reconstruction des Celtics Express et l’anéantissement du futur par les Nets, qui a signé Kevin Garnett et Paul Pierce lorsque le temps était écoulé et a donné un lot comprenant cinq joueurs et un coffre au trésor sous la forme de Jaylen Brown, Markelle Fultz choisit (c’est-à-dire: Jayson Tatum après un accord Celtics-Sixers ) et Collin Sexton, une élection qui a fini par aller de Boston à Cleveland dans, justement, l’opération Kyrie.

Les Nets, qui ont hypothéqué de manière insensée en 2013 mettant les Celtics dans une situation exceptionnellement propice, ils vont sur le ring en 2021 avec trois des meilleurs joueurs offensifs de l’histoire. Les Celtics tentent, quant à eux, de reconstruire leur reconstruction avec trois finitions frustrantes de l’Est perdues comme bagage, pour l’instant. L’avenir est instable, s’il existe même dans le sport, il vaut donc mieux lancer les dés. Cela semble être le message de cette cravate. Et si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas pour vous, c’est pour Danny Ainge.

“Larry Bird ne se présentera pas par cette porte”

Les Celtics de Brad Stevens semblent condamnés à être meilleurs que prévu quand on ne s’attend pas à ce qu’ils soient trop bons, et pires que toute prévision lorsque les attentes augmentent. Les filets de Kyrie, Durant, Harden, Steve Nash devant et la politique de nous finirons par gagner même si cela ne semble pas être quelque chose qui nous inquiète tellement à la fin de la journée, ils sont uune question incontestable de talent. Et dans le sport, le talent gagne généralementr, sauf si vous mettez des bâtons sur vos propres roues. Pour l’instant, les Nets ‘c’est une étrange harmonie, une chicha calme, quelques semaines de vacances ensoleillées dans le cabinet du psy. Une équipe qui a de la chimie parce qu’elle ne semble pas du tout en avoir besoin. On verra quand les playoffs se resserreront.

Pour les Celtics, l’élimination au premier tour n’est rien de moins qu’un destin inévitable après une mauvaise saison et une blessure cruciale à Jaylen Brown., un joueur splendide. Après la finale de conférence dans la bulle, dans laquelle ils ont également débuté en tant que favoris contre le Miami Heat, le revers est incontestable, à l’exception d’un miracle très difficile à imaginer. Comme l’a dit un jour Rick Pitino, “Larry Bird ne franchira pas cette porte”.

Mais l’arrivée de Kyrie, même si le temps adoucit l’amertume, a une touche de blague pratique, nous n’en avions besoin que de ça. Parce qu’il y a un point cruel où ceux qui vont mieux c’est Kyrie et ses Nets, parce qu’en tout cas ce meurtrier bohème, le Kyrie de la tête partout et nulle part, est un rappel de l’équipe qui pourrait être et n’était pas: Kyrie Irving, Al Horford, Gordon Hayward, Marcus Smart, Jaylen Tatum, Jaylen Brown, Terry Rozier, Aaron Baynes, Daniel Theis… C’était il y a seulement deux ans. C’est difficile à croire car la recette est rarement laissée à moitié cuite: Je n’arrête pas de cuisiner quand on parlait de la possible arrivée d’Anthony Davis. L’équipe pharaonique, le grand plan de Danny Ainge. Maintenant, Kyrie est sur les Nets, le commerce horrible, avec Durant et Harden; et Davis est champion NBA avec… les Lakers (rien de moins) et LeBron James, un autre vieil ennemi de la maison celtique. Quand il pleut, il jongle.

Kyrie a agi aux côtés de LeBron, justement, le grand miracle de 2016, lorsque les Cavaliers se sont ralliés 3-1 en finale, du jamais vu auparavant, contre l’équipe 73-9 (jamais vue auparavant), les guerriers parfaits que Kevin Durant (qui est maintenant avec Kyrie) a fait de parfaits. Dans les trois victoires consécutives des Cavs, l’un des virages les plus improbables de l’histoire du sport, LeBron a récolté en moyenne 36,3 points, 11,6 rebonds et 9,6 passes décisives; et Kyrie, 30 points et 5 passes décisives. À la fin de la septième, le premier a mis un bouchon déjà emblématique sur André Iguodala, et le second a marqué le dernier triple sur Stephen Curry. Selon une étude, parce qu’il y a des études de tout, la plus grande sortie de l’histoire de la NBA. Un an plus tard, et après avoir perdu la finale 2017, Kyrie a cassé le pont et les Celtics sont partis pour lui, au prix d’une vilaine blessure dans sa relation de conte de fées avec Isaiah Thomas: il fallait le faire car l’opportunité était unique. Deux ans plus tard, et d’une manière qui est passée d’incompréhensible à inévitable, Kyrie était également partie.

Avec 141 millions depuis quatre ans des Nets et non cinq et presque 190 des Celtics. Pour moins d’argent, alors. Après avoir promis le 4 octobre 2018 que même s’il avait rejeté l’extension pour devenir agent libre (juste une question de chiffres, c’était supposé) il serait toujours à Boston (“si vous me voulez, mon plan est de continuer ici “). Shams Charania a annoncé que Kyrie avait dit aux propriétaires des Celtics, lors d’un dîner, que son avenir était dans l’équipe verte. Après une blessure au genou compliquée lors de sa première saison et une seconde au cours de laquelle tout s’est effondré jusqu’à ce que les Bucks partent. de 0-1 à 4-1 avec deux victoires indéniables, et d’affilée, dans le jardin normalement mangeur de viande. Après, bien avant, une finition serrée contre le Magic après quoi Kyrie a affronté Gordon Hayward et le qui a suivi un discours qui a laissé ses camarades jeunes hommes et femmes dans un mauvais endroit. un appel à LeBron James pour s’excuser pour avoir été ce jeune homme. Un des nombreux sainetes qui a fini par gâcher la chose, pourrir la racine d’un arbre dont les feuilles (le feuilleton Anthony Davis) nous ont empêché de voir une réalité sur laquelle pendait une obscurité inévitable: après Kyrie est venu Horford, et un an plus tard Hayward .

Au milieu de la partie la plus cirque, du feuilleton, la mort du grand-père de Kyrie a été négligée, un coup dur pour un joueur qui a passé la saison. être sans être, déconnecté de l’ordinateur, avec un langage corporel néfaste et sans pouvoir expliquer. Cette absence a commencé à ramener Kyrie à New York (il a grandi dans le New Jersey), où son union avec Kevin Durant s’est produite, généralement c’est comme ça, de la rumeur à la réalité sans savoir très bien comment. C’est le signe de la NBA où tout est possible, surtout si des joueurs comme Kyrie et Durant sont en jeu; le premier a sauté de Cleveland à Boston et le second d’Oklahoma City à la baie de San Francisco. Ils se sont finalement rencontrés à Brooklyn, se sont entendus peut-être parce que personne d’autre ne les comprenait et ont commencé à appeler Harden. Le reste est une histoire qui s’arrête maintenant à Boston avec Kyrie accélérant vers la finale. Si tout se passe comme il semble, ce qui manquait aux Celtics.