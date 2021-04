Kyrie gouverne la controverse

Dans un monde où le pire est jugé avant le meilleur, il est prévisible que le fan moyen ne saura pas quoi garder de Kyrie Irving. Peut-être avec cette mauvaise tête qui lui fait dire des choses absolument incompréhensibles au 21e siècle. (« La Terre est plate »), défendre des causes justes dans les moments de lucidité (Black Lives Matter), mais détruire la dynamique de certaines équipes (les choses des Celtics), montrer le pire côté de l’autonomisation du joueur et disparaître sans donner des explications (c’était cette année), à ​​voir lors de la célébration d’un anniversaire au milieu de la pandémie de coronavirus. N’importe qui penserait qu’avec de tels actes, il est nécessaire une grande dose de mérites sportifs pour compenser une personnalité absolument impossible à analyser, sans retour, et avec plus de malentendu que de rejet. Et la réalité est qu’il est également légal de rester avec sa version sur le terrain, où Kyrie est un joueur unique, qui fait oublier la personne, fait preuve d’un talent incommensurable et est capable de faire des choses qui dépassent la compréhension des analystes, mais aussi du public, ce juge impitoyable qui montre la direction de l’opinion publique, mais qui ne sait que dire d’un homme dont la qualité est directement proportionnelle à sa mauvaise tête.

Là, dans l’ambiguïté, c’est là que Kyrie se déplace. Dans une saison inhabituelle, une équipe pleine de superstars s’est formée à Brooklyn, réunissant Kevin Durant et James Harden avec le talentueux meneur de jeu. Les trois grands n’ont disputé que sept matchs au complet, et bien que ce soit James Harden qui ait ouvert la voie en optant même pour le MVP (chose qu’il continue de faire), Kyrie a toujours maintenu un niveau optimal, une régularité inattendue et n’a cessé de montrer son incontestable talent. Et, depuis sa mystérieuse disparition en janvier, que ni les entraîneurs, ni les collègues ni les managers n’ont réussi à expliquer, il semble en phase avec le groupe et a concaténé une série de bons matchs dans un laps de temps plus ou moins important, pour le première fois depuis que cela est sorti des Cavaliers. De l’Ohio, il est parti pour, selon certains environs, « échapper à l’ombre de LeBron », quelque chose qu’il n’a pas fait à Boston et pas l’année dernière, la première année où il a vécu à Brooklyn, où il a atterri après avoir juré et parjure qu’il renouerait avec les Celtics. Et maintenant, dans une équipe qui est passée du statut de candidat à celui de favori, il semble qu’elle commence à émerger et à montrer qu’elle peut écrire sa propre histoire. Bien qu’il soit plein de nuances de gris.

Contre les Knicks, Kyrie a eu un de ces matchs où il a montré quelque chose à nouveau. Peut-être pas sa raison d’être, mais il est ici pour une raison. Ce qui pourrait être, qui sait, gagner une autre bague. Sa performance a été étonnante: 40 points et 7 passes décisives avec seulement 2 défaites en 37 minutes, avec une série de tirs spectaculaire. (15 sur 28, 5 sur 12 de l’extérieur) et un triple du temps d’embrayage qui a laissé le résultat à 112-107 avec moins d’une minute à faire. Deux lancers francs de Julius Randle (mauvais tir, mais avec un grand jeu de 19 points, 15 rebonds et 12 passes) et un triple d’Alex Burks (6 + 6 + 2) ont égalisé le match, mais une faute protestée de Reggie Bullock (21 points dont 5 sur 10 en 3 points) sur Jeff Green (23 points à la fin) il a donné l’avantage final aux locaux, qui ont défendu le tir désespéré de Randle après un temps mort et une victoire certifiée. Le sentiment est que Bullock touche le ballon et que les arbitres ont légèrement favorisé les locaux dans les décisions clés, bien que cette fois il n’y ait pas eu de tangana, comme cela s’est produit le 15 mars, quand un Julius Randle en colère a dû être tenu. Ce jour-là, au fait, Kyrie a marqué 34 points. Il est bon pour jouer les Knicks, sans aucun doute.

Tom Thibodeau n’a pas fini particulièrement content de cette dernière faute ou d’une certaine polémique, mais il maintient les Knicks dans le combat éliminatoire, ce qu’ils n’ont pas réalisé depuis 2013. Ils partent avec un bilan de 25-26, cela les forcerait à jouer le play-in, mais ils n’ont les Celtics qu’à un demi-match, alors qu’ils ont un jeu et demi d’avance sur les Pacers et 3,5 par rapport aux Bulls. Immanuel Quickley a été dilué et ses minutes de jeu aussi, mais RJ Barret est passé à 22 points (4 sur 6 sur les triples) contre les Nets et renforce l’idée de Thibodeau de faire peu de changements et de tirer le meilleur parti de ses joueurs qui regardent. le moins possible sur le banc. Par curiosité, au fait, les Knicks se disputeraient, dans une situation normale (sans play-in) le premier tour contre les Nets. L’équipe de Steve Nash, qui est toujours en vie et a réussi à faire en sorte que personne ne parle de lui au sein d’une franchise dont tout le monde parle, mène la Conférence Est (35-16) et renforce sa position de favori sans l’absence de certaines de ses stars. (après tout, ils en ont beaucoup) ça se voit. Ils ont déjà dit qu’ils n’allaient pas courir avec Durant, ils ont Blake Griffin (n’a pas joué) et LaMarcus Aldrige (8 + 6 + 2 en 29 minutes) intégré dans le groupe et regardez la bague. Et, avec Kyrie à ce niveau, ils sont favoris pour le gagner. Sans doute.