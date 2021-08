“Kyrie Irving a été irrespectueux envers Steve Nash la saison dernière”

Gary Payton il n’est pas content d’un de ses “successeurs”. Celui qui était un meneur vedette des Seattle Supersonics dans les années 1990 et a fini par remporter le ring avec le Miami Heat à la fin de sa carrière, pense que Kyrie Irving était irrespectueux envers son entraîneur en Les filets de Brooklyn Steve Kerr la saison dernière.

Payton, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la NBA, a assisté à l’émission de CBS “Nothing Personal with David Samson” il y a quelques jours, et a parlé des commentaires d’Irving sur le fait d’avoir plus d’un entraîneur-chef dans l’équipe , y compris lui-même et Kevin Durant en tant que tel.

Paroles de Payton à propos d’Irving

“C’est dommage. Cela ne devrait pas être dit. Je pense que c’était une mauvaise déclaration de sa part. Vous devez respecter les entraîneurs. Vous devez respecter les gars qui ont été placés dans ces positions. Et, si vous voulez être ce gars, oui. Vous étiez un gars qui était ma superstar, et vous venez à moi, vous jouez sur la piste, vous faites les choses sur la piste que vous êtes censé faire, alors je vais vous amener au courant de tout ce que je fais de toute façon. Parce que je veux. te garder heureux et rendre mon équipe heureuse. C’était une situation où j’aurais dû laisser ça [el entrenador en jefe] Steve Nash s’approchera de lui et lui dira… “Kyrie, de quoi as-tu besoin ? Que devons-nous faire ? Qu’est-ce que tu aimes ? ‘Mais juste laisser tomber le premier jour, c’est un peu tiré par les cheveux.”

La vérité est que, au-delà des mots lamentables d’Irving, Nash a terminé sa première saison en tant qu’entraîneur-chef de la NBA à un niveau élevé, rendant ses Nets compétitifs malgré les nombreuses blessures subies par l’équipe tout au long de la saison. .