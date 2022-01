Kyrie Irving a honoré Kobe Bryant lors des pré-débuts de la saison

La base de la Filets de Brooklyn retourner à la NBA, et comme d’habitude dans Kyrie Irving honneurs Kobe Bryant via son compte Instagram le mardi précédant ses débuts dans la saison.

Mardi, il a été révélé que Kyrie Irving fera ses débuts tant attendus pour la saison avec le Filets de Brooklyn Mercredi contre les Indiana Pacers. Le septuple All-Star est enfin prêt à prendre la parole pour les Nets au milieu d’une confrontation prolongée concernant la décision d’Irving de rester non vacciné.

Le moment de Kyrie arrivant enfin, le joueur de 29 ans a décidé de saisir l’occasion pour honorer le regretté grand Kobe Bryant et sa fille Gianna. Irving s’est rendu sur Instagram pour partager une image attachante de l’icône des Lakers de Los Angeles et de sa fille.

Kyrie considère Kobe comme l’une de ses plus grandes idoles et surtout un bon ami. Le meneur des Nets a été l’un des joueurs les plus profondément touchés par le décès de Bryant il y a deux ans après un accident mortel d’hélicoptère. Irving a dû prendre un congé après la mort de Kobe tout en pleurant le décès prématuré de la légende des Lakers.

Maintenant que Kyrie est sur le point de traverser une autre période difficile de sa carrière, il va de soi qu’il se souvient de Kobe Bryant, un homme qui n’a jamais faibli face à l’adversité.