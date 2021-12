Kyrie Irving, comment son retour avec les Brooklyn Nets va influencer

La nouvelle a éclaté vendredi soir en Europe et a eu un impact profond sur tous les fans de la NBA. Et c’est que peu s’attendaient à ce que Kyrie Irving rejouer et, de plus, le faire en maintenant sa posture anti-vaccination. Filets de Brooklyn a renoncé au pouls que la star de la ligue a décidé de donner à l’organisation de celui-ci et, en l’absence de troupes, précisément à cause de la présence de nombreux joueurs dans les protocoles de sécurité dus au coronavirus, il a décidé de récupérer sa cause pour la cause joueur. Il ne jouera que les matchs que les Nets jouent à l’extérieur, en raison de l’impossibilité de concourir à domicile en raison de la politique établie à New York, clairement restrictive avec les non vaccinés, mais comment cette décision peut-elle influencer l’avenir de l’équipe ?

Irving améliorera le jeu, mais peut rechercher un flair personnel

La base capricieuse arrivera avec une fierté blessée et pourrait chercher à se faire justice elle-même avec des performances individualistes. Steve Nash va devoir trouver un moyen de contrôler l’ego d’un joueur qui peut se voir comme un Messie qui vient sauver son équipe meurtrie, puni de blessés, et qui se tourne vers lui en défiant la science et la NBA, et en lui donnant les clés à l’avenir de la franchise. Il sera difficile d’éviter que Kyrie s’attaque à de nombreux terrains, et il le fera après des mois hors du terrain, il manquera donc de rythme compétitif. L’objectif des entraîneurs sera d’améliorer la circulation du ballon, car sans et sans Harden, ainsi que la perte de Joe Harris, les pourcentages de triples sont terribles.

Possibilité de faire des pauses, mais danger en ce qui concerne les contagions

Dans un contexte d’infections massives en championnat, impliquer un joueur non vacciné dans la gestion quotidienne d’une franchise, avec un risque potentiel de transmission du virus bien plus important que les vaccinés, peut être un problème très grave pour la santé. des joueurs, des membres du personnel et, en cas d’épidémie, infectant beaucoup plus de membres du personnel que prévu. Les Nets qui craignent que la surcharge de minutes et d’efforts de Durant finissent par entraîner des blessures ne semblent pas y avoir pensé, de sorte que KD puisse se reposer dans les matchs à l’extérieur, en donnant la priorité à Irving.

Trouble tactique et manque de continuité des apparitions et disparitions d’Irving

Très rarement, une telle situation s’est produite, dans laquelle la présence d’un joueur est limitée aux matchs à l’extérieur. Cela limitera l’importance de Kyrie et entraînera une rotation très différente selon qu’il se joue à domicile ou à l’extérieur. L’une des plus touchées pourrait être Patty Mills, qui devra assumer différents rôles selon la présence ou non d’Irving. La nécessité de tester cinq tests PCR négatifs signifiera que Kyrie ne pourra réapparaître que dans deux matchs avant le 15 janvier. Cependant, leur importance serait notable dans la seconde moitié du mois, lorsqu’ils joueraient 11 de leurs 14 matchs à l’extérieur.