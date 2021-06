Kyrie Irving, défaite confirmée pour le match 5 contre Milwaukee Bucks

in

Les Playoffs NBA 2021 ils continuent sans s’arrêter et les qualifications pour les finales de Conférence sont déjà connues. Pour l’un des deux carrés à l’Est ils se battent tellement Filets de Brooklyn Quoi dollars de Milwaukee, qui sont 2-2 dans la série après le retour de Mike Budenholzer.

Et si quelque chose marque les affrontements entre ces deux géants de la ligue, ce sont les blessures. Ceux de Steve Nash ont déjà perdu James Harden et maintenant il sera sorti Kyrie Irving, qui a déjà été confirmé comme un joueur de moins dans son équipe d’entraîneurs pour le cinquième match de cette série passionnante. Mauvaise nouvelle pour Kevin Durant et son peuple.