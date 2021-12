Kyrie Irving des Nets ne reviendra en NBA que sous 1 condition

Kyrie Irving n’a pas joué pour les Brooklyn Nets cette saison.

Malgré les aspirations au titre avec lesquelles son équipe est entrée dans l’année, un problème majeur majeur a empêché la présence d’Irving : son statut de vaccination COVID-19.

Irving refuse d’obtenir ses tirs, et selon les mandats de New York, cela l’empêche de participer aux matchs à domicile des Nets. Le front office a refusé de le laisser jouer uniquement dans les matchs à l’extérieur, ce qui a conduit à l’impasse actuelle entre le joueur et l’équipe.

Sans Irving, Brooklyn a une fiche de 15-6 et se trouve au sommet de la Conférence Est.

Cette semaine, Shams Charania de . a rapporté qu’il n’y avait vraiment qu’une seule condition sous laquelle Irving reviendrait sur le terrain de basket cette année.

« Kyrie Irving est loin d’être plus proche de se faire vacciner et il ne jouera pas au basket à moins qu’il ne soit échangé » ~@ShamsCharania#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/HkNO09TIKz – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 2 décembre 2021

« [Irving’s] pas plus près de se faire vacciner », a déclaré Charania. «Donc, s’il ne se fait pas vacciner, en fin de compte, il ne jouera pas au basket-ball à moins d’être échangé.

«À moins que les Nets ne sortent soudainement et disent:« Bien, Kyrie, nous allons vous laisser jouer à des jeux sur route et vous entraîner à la maison, nous changeons notre position. Nous allons maintenant vous laisser revenir’ Ou, à moins que Kyrie Irving ne décide de se faire tirer dessus, il n’y a pas vraiment de fin en vue ici.

Plus tôt cette semaine, un rapport a été publié sur la tentative des Nets d’échanger Irving.

À moins que quelque chose ne se produise sur ce front, il est difficile de voir cette situation s’améliorer de si tôt.

Dans l’ensemble, la position forte d’Irving sur le vaccin COVID-19 a eu beaucoup de conséquences. Son association avec les Nets est en lambeaux et son amitié avec son coéquipier Kevin Durant est au mieux discutable en ce moment. Les récentes déclarations de James Harden concernant Irving s’expliquent d’elles-mêmes.

Irving était censé être une pièce importante d’un puzzle de championnat cette année. D’après la façon dont les choses se passent, cependant – si les Nets remportent finalement un titre, ce devra être sans lui.

