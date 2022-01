Kyrie Irving est nommé le meneur de jeu le plus qualifié de l’histoire de la NBA

Chaque fois que des débats sont générés sur des concepts aussi abstraits que la capacité ou le talent, les noms de génies incompris émergent, des hommes qui ont gaspillé un potentiel, mais ne savaient pas comment le développer comme ils semblaient être prédestinés à le faire. Allen Iverson ou Jason Williams en sont des exemples, ayant pris le relais de bases aussi spectaculaires que le gentil de Kyrie Irving. Son désaccord, son indiscipline et son irrégularité dans ses performances sont constants depuis des années, mais chaque fois qu’il marche sur le court, c’est comme si la magie inondait le pavillon. Il en a parlé Les factures de Chauncey sur ESPN, dont le style de meneur était diamétralement opposé, ce qui ne fait qu’augmenter son admiration pour le meneur de jeu de Filets de Brooklyn.

« Kyrie est un magicien, je ne peux rien dire d’autre. C’est un miroir incroyable dans lequel se regarder et apprendre, il a des capacités incroyables et donne beaucoup à ses équipes. J’ai passé toute ma vie à analyser le meneur de jeu. position, jouant contre des légendes de ce sport dans cette position et je peux dire que je n’ai vu personne comme lui. Il est le meneur de jeu le plus qualifié de l’histoire de la NBA « , a déclaré un Billups conscient de toute la controverse extra-sportive entourant ce joueur. Et c’est que les Nets accusent le fait de ne pouvoir compter sur lui que lorsqu’ils concourent à l’extérieur, altérant la rotation et les automatismes d’une équipe qui ne peut se permettre la détente.

Billups pense que la capacité de passe d’Irving est sous-estimée

« Son tir est incroyable, il a ces atouts intangibles de champion que seuls quelques-uns ont et sa capacité à passer le ballon est bien au-dessus de ce que beaucoup de gens pensent. Il a fait des choses incroyables lors des finales NBA et je pense que lorsque les Nets ont leur Big 3 complets ils sauront déterminer les rôles de chacun et constituer une équipe unique », a déclaré un Chauncey Billups qui continue de se retrouver dans une situation délicate en tant qu’entraîneur des Portland Trail Blazers, alors que la franchise de l’Oregon continue sans trouver un rythme nécessaire pour aspirer à de grandes choses. En tout cas, sa réflexion mérite d’être prise en compte.