Kyrie Irving et sa fiancée Marlene Wilkerson attendent ⋆ 10z viral

On dirait que Kyrie Irving et son fiancé attendent. Kyrie manque actuellement de jeux pour des raisons personnelles, et maintenant nous savons exactement quelles sont ces raisons personnelles. Kyrie Irving n’a pas voyagé avec l’équipe parce que lui et son fiancé attendent la naissance de leur enfant et devraient rater 1 à 3 matchs supplémentaires par rapport.

Félicitations à Kyrie Irving et à sa fiancée Marlene Wilkerson qui vont avoir un enfant ensemble. C’est pourquoi Kyrie n’a pas voyagé avec Brooklyn lors de son voyage sur la côte ouest cette semaine 🙏❤️ pic.twitter.com/2EmytQShIw – NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) 25 mars 2021

Source: On me dit que le gardien des #Nets Kyrie Irving et son fiancé vont avoir un bébé et c’est pourquoi il n’a pas voyagé avec l’équipe lors de leur voyage sur la côte ouest On s’attend à ce qu’il ratera 1-3 autres concours pour Brooklyn – Pat Ragazzo (@ragazzoreport) 25 mars 2021

Tendance de Side Action

Félicitations à Kyrie pour son deuxième enfant. Kyrie a déjà un enfant, une fille, née en 2015.

Internet a réagi à la nouvelle:

Kyrie Irving et son fiancé vont avoir un bébé. C’est pourquoi il n’est pas avec l’équipe en ce moment. Félicitations, @KyrieIrving! #Nets – Ran par Mikey (Lui / Lui) | PSM (@therealpsm) 25 mars 2021

félicitations à kyrie et à son prochain bébé. – Big Picture Kinda Guy (@haveureadabook) 25 mars 2021

Woj a largué une autre bombe en nous faisant savoir que Kyrie et sa fiancée ont un bébé lol – Maverick (@onyourtoespinto) 25 mars 2021

Les gens de Lmao, il se trompe à chaque fois à propos de Kyrie. Son fiancé ayant un bébé « non, il a pris une prise de force pour fêter son anniversaire » – Norrin Radd 🏁 (@ImJusSayingTho) 25 mars 2021

Kyrie Irving n’a pas participé au voyage des Nets, car son fiancé et lui attendent un bébé pic.twitter.com/qq2XjzFGt2 – Alertes de ligue (@LeagueAlerts) 25 mars 2021

At-elle eu le bébé? La partie attendue dure 9 mois. Kyrie n’a vraiment pas envie de jouer autant, n’est-ce pas? https://t.co/hRlopKV6PE – Dave (@eaglesdiehard) 25 mars 2021

QUEL??? bien merde félicitations! https://t.co/3kXppRl2Lu – THTstan😤 (@ dgouls25) 25 mars 2021

Mans essayait juste d’être présent pour eux avant les visites à la clinique natale et de protéger la vie privée de sa fille et les négros le diffamaient dans les médias

Smh https://t.co/ShnMNlNgrX – conscientizaçāo (@St_Ans) 25 mars 2021

Si vrai. C’est génial! https://t.co/5M4sdREj7a – Matt (@mattcohen) 25 mars 2021

Kyrie va certainement manger le placenta juste avant les éliminatoires https://t.co/osXAeFq3Pw – Papi Champú (@sks_judex) 25 mars 2021

Et les «fans» le détestent toujours https://t.co/wQds18rlsU – Musa Rizk (JoyConBoyzForever) (@MusaRizk) 25 mars 2021

Famille sur tout https://t.co/x8h44i9Hg4 – AJ 🥷🏿 (@blackxkurama) 25 mars 2021

Kyrie est un idiot égoïste https://t.co/t31l97tryv – Mitchell MCG (@rookmatic) 25 mars 2021

Découvrez plus de fiancé de Kyrie ci-dessous:

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur les sports et la culture pop sur le Web!