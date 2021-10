Kyrie Irving exclu des jeux Nets, s’entraîne jusqu’à ce que le drame du vaccin COVID soit résolu

Kyrie Irving ne sera PAS autorisé à jouer ou à s’entraîner pour les Nets jusqu’à ce que sa situation de vaccin COVID soit résolue, a annoncé l’équipe mardi.

directeur général de Brooklyn Sean Marks a déclaré dans un communiqué qu’à moins qu’Irving ne se fasse vacciner ou que la NBA ne lui accorde une exemption … le meneur vedette sera exclu de l’équipe.

« Compte tenu de la nature évolutive de la situation et après de longues délibérations, nous avons décidé que Kyrie Irving ne jouerait ni ne s’entraînerait avec l’équipe tant qu’il ne serait pas éligible pour être un participant à part entière », a déclaré Marks.

« Kyrie a fait un choix personnel, et nous respectons son droit individuel de choisir. Actuellement, le choix restreint sa capacité à être un membre à temps plein de l’équipe, et nous n’autoriserons aucun membre de notre équipe à participer à temps partiel disponibilité. »

Irving n’a pas commenté publiquement son choix d’éviter le vaccin – il a dit à ses abonnés sur les réseaux sociaux le mois dernier qu’il s’agissait d’une affaire « privée » – mais il a clairement fait savoir à travers l’activité des réseaux sociaux qu’il est, en fait, anti- vax.

Bien sûr, en raison des mandats de la ville de New York, pour jouer à des jeux et s’entraîner à New York, les joueurs doivent être vaccinés.

Jusqu’à présent, Irving a raté tous les entraînements de l’équipe à New York ainsi que les matchs de pré-saison des Nets sur le choix du vaccin … et il est maintenant clair qu’il ne fera partie d’aucune des activités de l’équipe à moins que quelque chose ne donne .

« Il est impératif que nous continuions à construire la chimie en équipe et restions fidèles à nos valeurs établies de longue date d’unité et de sacrifice », a déclaré Marks.

« Nos objectifs de championnat pour la saison n’ont pas changé, et pour atteindre ces objectifs, chaque membre de notre organisation doit tirer dans la même direction. »

Il a été rapporté qu’Irving – qui est au milieu d’un contrat de 136 490 600 $ sur 4 ans – risque de perdre des MILLIONS sur la base de la décision.