Kyrie Irving fait allusion à un retour possible dans les Brooklyn Nets

Kyrie Irving n’a pas encore chaussé ses baskets pour les Brooklyn Nets cette saison après avoir refusé de se faire vacciner, mais une vidéo récente de la superstar de la NBA suggère que cela pourrait changer bientôt.

Le lundi, Shams Charania de . a rapporté que les Nets ont un « optimisme renouvelé » quant au retour d’Irving dans l’équipe cette saison. Quelques heures après le rapport surprenant, Irving a posté une vidéo Instagram de lui-même en train de mettre des baskets.

Kyrie Irving a posté une vidéo de lui-même mettant des baskets de basket-ball un jour après avoir signalé qu’il pourrait retourner sur le terrain cette saison 👀 @brkicks pic.twitter.com/TK8d6idJPJ – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 14 décembre 2021

Irving voulait peut-être juste montrer ses baskets Nike qui arboraient le symbole du soleil et de la terre Lakota, un hommage à l’héritage amérindien de la NBA All-Star, mais le timing de la vidéo était vraiment curieux compte tenu des informations récentes de Charania.

Selon Charania, les joueurs et entraîneurs des Nets sont impatients de voir le meneur de jeu de 29 ans revenir sur le terrain, souligné par la récente communication accrue entre Irving et Kevin Durant.

Si un retour au tribunal est imminent pour Irving, on ne sait pas comment cela se produirait. Irving devrait soit se faire vacciner pour se conformer aux protocoles Covid-19 de la ville de New York, soit les Nets devraient être prêts à laisser leur meneur vedette jouer uniquement dans les matchs sur route.

Plus tôt cette saison, les Nets ont déclaré leur réticence à utiliser Irving comme joueur à temps partiel, l’excluant plutôt de l’équipe jusqu’à ce qu’il se conforme au mandat de vaccination de la ville de New York.

Plus de 97% de la NBA sont vaccinés contre Covid et 60% auraient déjà reçu un rappel. Irving reste l’un des rares récalcitrants et le seul joueur de la NBA dans une ville avec un mandat de vaccination, l’empêchant d’entrer dans son arène à domicile sans le jab.

Malgré son hésitation à vacciner, la superstar excentrique a réitéré son amour pour le jeu peu de temps après le début de la saison et a réfuté les rumeurs sur son éventuelle retraite.

« Ne croyez pas que je prends ma retraite », a déclaré Irving en octobre. «Ne croyez pas que je vais abandonner ce jeu pour un mandat de vaccination ou pour rester non vacciné. Ne crois rien de tout ça, mec.

Deux mois plus tard, Irving se rapproche peut-être du tribunal, mais il reste à voir comment il y arrivera.

