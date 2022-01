Kyrie Irving fait ses débuts avec les Nets dans une belle performance contre Indiana

01/06/2022 à 18:13 CET

La star des Brooklyn Nets Kyrie Irving, qui a raté les 32 premiers matchs de la saison de son équipe en refusant de se faire vacciner contre le covid19, a finalement fait ses débuts loin de sa piste, lors de la visite de l’équipe aux Indiana Pacers.

jerving était en forme malgré l’inactivité du match, contribuant à la victoire des Nets sur l’Indiana, par 121-129 avec une grande contribution du meneur de jeu.

Le joueur des Nets a eu 32 minutes d’action, a contribué 22 points, quatre passes décisives, trois rebonds et trois interceptions, dans un match de meneur de jeu complet, démontrant le potentiel que ces Nets chérissent si Kevin Durant et James Harden se réunissent.

Reconnaissant

Après le match, il a assuré qu’il y avait a remarqué un peu les nerfs au début, même s’il était heureux de pouvoir être de retour sur le terrain, trois mois après le début de la campagne. « Je suis très reconnaissant à tout le monde d’avoir pu être ici ce soir », a déclaré Irving aux médias. « Pouvoir jouer et faire ce que j’aime le plus est très gratifiant & rdquor ;, a-t-il commenté.

Irving fait partie du petit groupe de joueurs de la NBA qui a décidé de ne pas se faire vacciner contre le covid19 ce qui ne lui permet pas de jouer dans des matchs sur son terrain à New York où il est obligatoire d’avoir reçu le vaccin.

Les Nets ont également annoncé qu’ils n’allaient pas lui permettre de jouer seulement à temps partiel, lors de voyages d’équipe, mais avec les pertes causées par le virus, ils ont finalement décidé de l’inclure dans la « liste ».

« Je ne vis pas dans une situation idéale »

Après le match, on lui a demandé si ses sentiments si bons le conduiraient à se faire vacciner et à changer sa situation. « La mienne n’est certainement pas une situation idéale, même si je prie toujours pour qu’une solution soit trouvée. et que la fin de cette pandémie et de tout ce qui entoure la vaccination arrive & rdquor;, a commenté la star.

22 points pour Kyrie Irving à ses débuts dans la saison, aidant à mener le retour des @BrooklynNets ! pic.twitter.com/z0XsJvsr5v – NBA (@NBA) 6 janvier 2022

L’un des plus heureux de son retour était son coéquipier Kevin Durant, quiIl a contribué 39 points pour son équipe et a défini la performance d’Irving comme « incroyable ». Durant a assuré que « il nous a manqué dans les vestiaires, son énergie a été contagieuse & rdquor ;.

Le prochain match des Nets aura lieu lundi prochain à Portland, un match qui était prévu le 23 décembre, mais a dû être suspendu en raison de cas de covid19 dans les Nets. Il semble certain qu’Irving aura une autre occasion de jouer.