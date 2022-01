Kyrie Irving fera ses débuts ce mercredi contre les Indiana Pacers

Le retour de Kyrie Irving en NBA a déjà une date. Selon Shams Charania (.), Brooklyn Nets a l’intention de faire ses débuts de base cette saison à l’aube de mercredi à jeudi (1h30) dans l’Indiana contre les Pacers. Irving a raté les 35 premiers matchs du parcours en raison de son refus de se faire vacciner contre COVID-19, une décision qui ne lui a permis de jouer les matchs qu’à l’extérieur du Barclays Center en raison des politiques de santé de New York. Il n’était pas non plus autorisé à jouer à San Francisco contre les Golden State Warriors.

Ce scénario a conduit l’organisation des Nets à séparer le joueur de la dynamique d’équipe : s’il ne peut jouer les matchs qu’en tant que visiteur, ils n’ont pas intérêt à ne pas modifier le vestiaire et à faire son entrée et sa sortie de l’actualité de l’équipe au jour le jour. dehors aussi. . « Nous voulons un groupe pleinement engagé, pas ceux qui ne sont qu’à temps partiel», a déclaré Sean Marks, directeur général de la franchise. Le propriétaire Joe Tsai, milliardaire co-fondateur d’Alibaba, s’est également vanté de sa responsabilité civique : « Ne sous-estimons pas le côté social de notre décision. Nous pensons que le vaccin est sûr et efficace. Ce n’est pas quelque chose qui tourne autour de soi, il s’agit de protéger les autres ».

L’incapacité de jouer a conduit le meneur à une perte constante d’argent. Je n’ai facturé que les matchs à domicile, entraînant une perte de plus de 381 000 $ à chaque fois que les Nets ont joué à Brooklyn. Son salaire pour cette saison dépasse les 35 millions. Sa relation avec l’équipe se termine cet été à moins qu’il n’exécute son option de joueur pour 36,5 millions de dollars.

Changement de posture

Les propos de Marks et Tsai ont été emportés par la situation difficile à Brooklyn. Non pas à cause des résultats (ils sont deuxièmes à l’Est avec un bilan de 23-11), mais à cause de l’image d’une équipe qui dépendait à des niveaux dangereux de Kevin Durant face aux contre-performances de James Harden. L’attaquant joue en moyenne 37,1 minutes par nuit, son plus haut niveau depuis la saison 2013-14 alors qu’il était sur le terrain 38,5 minutes à l’âge de 25 ans.. Il a maintenant 33 ans et souffre d’une blessure au tendon d’Achille au dos. « Nous essayons d’être pratiques. Et j’ai toujours dit que je ne voulais pas que ce soit un problème politique. Ma seule religion est de gagner des matchs et de remporter le championnat», Tsai se défend contre le changement de position vis-à-vis d’Irving.

Positif pour COVID

Le retour d’Irving était attendu et a été attendu. Une fois son retour sur le terrain annoncé, le meneur de jeu a dû se plier à des protocoles sanitaires, ce qui l’obligeait à être testé négatif deux jours de suite pour rejoindre les Nets en tant que joueur à temps partiel. Lorsque le processus a commencé, à la mi-décembre, un de ses tests est revenu positif et a dû reporter un retour qui est une affaire faite.