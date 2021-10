Kyrie Irving : « Je suis au courant de la décision que j’ai prise »

Kyrie Irving s’est exprimé pour la première fois via son compte Instagram pour réagir à sa décision de ne pas se faire vacciner et aux conséquences que cela lui a apportées actuellement : être séparé par Filets de Brooklyn et que je vais perdre beaucoup d’argent. Irving est clair sur sa position et ne va pas s’en éloigner :

« Cela a à voir avec ma vie et ce que je choisis. Les conséquences financières, je sais que je ne veux même pas faire ça. Mais c’est une réalité que pour être à New York, pour faire partie d’une équipe, je dois être vacciné. J’ai choisi de ne pas être vacciné, et c’était mon choix, et je demanderais à tout le monde de simplement respecter ce choix. Je vais continuer à rester en forme, être prêt à jouer, être prêt à basculer avec mes coéquipiers et être une partie de tout cela. Ceci. Ce n’est pas une question politique; ce n’est pas à propos de la NBA, ce n’est pas à propos d’aucune organisation. C’est à propos de ma vie et de ce que je choisis de faire. «