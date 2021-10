Kyrie Irving joue au football au milieu d’un drame anti-vaccins

Lire du contenu vidéo

Kyrie Irving pourrait ne pas être en mesure de jouer au basket cette saison car il continue de résister au vaccin COVID-19 – mais le mec s’étire toujours les jambes … avec de la peau de porc, rien de moins.

TMZ Sports a obtenu une vidéo de la superstar des Brooklyn Nets dimanche lors d’un match de football avec des gars dans un lycée du New Jersey … où il semblait jouer au récepteur large et courir sur des routes, mais sans regarder cette pièce en particulier.

On nous dit qu’ils jouaient à 4 contre 4 ici… et c’était en fait un terrain de football. Donc, pas vraiment un gril en soi, mais au moins nous avons la chance de le voir en public.

Il a été apparemment reclus ces derniers temps – s’est rendu à IG Live pour essayer d’expliquer son statut vaccinal et sa justification – car il reste au centre des médias nationaux au milieu de sa position de ne pas obtenir le jab … et perdre des millions de dollars être une « voix pour les sans-voix ».

Bien que nous imaginions que ses entraîneurs et ses coéquipiers ne seront pas très heureux de voir cela – Kyrie ne s’est pas entraîné/joué avec les Nets depuis un bon moment maintenant, en raison des mandats de vaccination de New York – au moins ils peuvent se consoler dans le le fait qu’il reste actif et en quelque sorte en forme (?) Pour si/quand il craque et décide de revenir sur le terrain à un moment donné cette saison.

Et puis… peut-être qu’il ne le fera jamais. Il semble que les Nets soient prêts à avancer sans Kyrie pour l’instant – et ils pourraient très bien l’échanger s’il reste accroupi comme ça.

En attendant … peut-être qu’il peut faire un essai avec une équipe de la NFL ou quelque chose du genre 😅.