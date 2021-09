Kyrie Irving mettra fin à sa carrière s’il est échangé des Nets

Kyrie Irving il est très clair que dans Filets de Brooklyn il a trouvé sa maison jusqu’à la fin de sa carrière NBA. Malgré des projets très ambitieux auparavant (Cleveland Cavaliers, où il a remporté le ring, et Boston Celtics, où il était le leader d’une “super équipe”), il n’avait pas non plus trouvé la stabilité et la confiance avec lesquelles il joue au basket dans la ville de New York.

Il est tellement sûr qu’il veut porter uniquement le maillot des Nets que, si l’équipe décidait de le transférer à l’avenir dans un hypothétique échange avec une autre des 29 franchises NBA, Irving lui-même se retirerait de sa carrière professionnelle au moment de la que ledit transfert soit officialisé.

C’est ainsi que le journaliste de Fox Sports Nick Wright a confirmé la nouvelle. À son tour, Wright a affirmé que les propres agents de Kyrie Irving avaient contacté les managers des Brooklyn Nets pour leur faire part de la décision du joueur.

Ce n’est en aucun cas une menace. Avec cela, Irving confirme son amour pour la franchise et pour la ville. Bien qu’il ait dit à plusieurs reprises vouloir se retirer de la NBA au début de la trentaine (il a actuellement 29 ans), son objectif principal est de faire partie du premier ring remporté par les Nets de leur histoire.

Façon de l’obtenir

À l’approche de la saison NBA 2021/22, Brooklyn Nets commence comme le principal favori pour remporter le titre de champion. L’équipe a réussi à protéger ses “Big Three” avec le renouvellement de Kevin Durant, et a obtenu de grands renforts dans Free Agency 2021 pour rester au sommet de la Conférence Est sans trop de problèmes.