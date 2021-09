Kyrie Irving n’assistera pas à la Journée des médias pour des raisons de santé

in

Le meneur américain des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, est de retour dans l’actualité un autre jour. Cette semaine c’était sur toutes les lèvres en raison de son refus de se faire vacciner, pour un problème moral, comme l’a déclaré Tyki, la tante du joueur : “Il y a tellement de joueurs à part lui qui ne veulent pas se faire vacciner que je pense qu’ils trouveront un moyen de faire valoir leur position. Kyrie trouvera quoi faire. Ce n’est pas une question religieuse, c’est une question morale”

Non content de cette polémique, l’initié de la NBA, Shams Charania, a publié ce matin le tweet suivant : “Kyrie Irving des Nets ne sera pas au Media Day aujourd’hui à Brooklyn en raison des protocoles de santé et de sécurité”. Malgré cette situation difficile, causée par Kyrie en ne voulant pas se faire vacciner, Kevin Durant a parlé pour minimiser l’affaire, précisant qu’il n’est pas préoccupé par le statut vaccinal de Kyrie Irving : “Nous faisons confiance à Kyrie et j’espère que nous avons tout notre équipe à un moment donné. »

Kyrie Irving des Nets ne sera pas au Media Day aujourd’hui à Brooklyn en raison des protocoles de santé et de sécurité, ont déclaré des sources à @TheAthletic @Stadium. – Shams Charania (@ShamsCharania) 27 septembre 2021

Toutes sortes d’alternatives ont été tentées pour faire accepter la vaccination, allant même jusqu’à interdire les séries éliminatoires. Jusqu’à présent rien n’a fonctionné, le “non” est toujours la réponse. C’est une situation très délicate, puisqu’il ne reste qu’une journée avant le début du camp d’entraînement et qu’aucune solution n’est sur la table.