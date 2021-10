Kyrie Irving «ne jouera ni ne s’entraînera» avec les Nets en raison de son statut vaccinal

LeBron est vacciné contre le covid-19, mais ne délivre pas de mandat 0:36

. – Le directeur général des Brooklyn Nets, Sean Marks, a confirmé que Kyrie Irving « ne jouera pas ou ne s’entraînera pas avec l’équipe tant qu’il n’aura pas le droit d’être un participant à part entière », alors que les problèmes liés au statut vaccinal de la star guard continuent. a déclaré à CNN qu’Irving sera autorisé à s’entraîner dans les installations de l’équipe, mais qu’il ne sera pas éligible pour jouer dans les matchs à domicile des Nets au Barclays Center en raison du mandat de vaccination contre le covid-19 de la ville.

L’entraîneur des Nets Steve Nash avait admis que son équipe n’aurait pas Irving pour les prochains matchs à domicile, mais Marks a déclaré que les Nets ne permettraient pas à un membre de l’équipe de travailler à la mi-temps.

« Kyrie a pris une décision personnelle et nous respectons son droit individuel de choisir », a déclaré Marks dans un communiqué.

« Actuellement, l’élection restreint votre capacité à être membre à temps plein de l’équipe, et nous n’autoriserons aucun membre de notre équipe à participer avec une disponibilité à temps partiel.

Il est impératif que nous continuions à construire la chimie en équipe et restions fidèles à nos valeurs établies de longue date de convivialité et de sacrifice », a ajouté Marks.

La légende de la NBA pointe du doigt ceux qui ne veulent pas se faire vacciner

Irving, sept fois All-Star, avait parlé lors de la journée des médias de la ligue le mois dernier de son enthousiasme à l’idée de jouer à nouveau devant les supporters de l’équipe, mais il a refusé de révéler son statut de vaccination, affirmant qu’il « aimerait garder tout cela privé. «

« Je sais que je serai là tous les jours quoi qu’il arrive et que je serai présent pour mes coéquipiers comme l’un des leaders de l’équipe », a-t-il ajouté.

« Je sais que la concentration doit être à son maximum, sans distractions. C’est la dernière chose que je voulais créer, c’était plus de distractions et plus d’agitation et plus de drame autour de cela. Je fais de mon mieux pour garder cela avec bon intentions. et bon coeur ». le joueur a dit à l’époque.

La NBA a averti les Nets, ainsi que les New York Knicks et les Golden State Warriors en septembre, que les nouvelles politiques de Covid-19 établies par les gouvernements locaux interdiraient à tout joueur non vacciné de jouer à domicile à New York et à San Francisco.

Les Nets ouvrent leur saison 2021-22 contre les champions en titre de la NBA, les Milwaukee Bucks, le 19 octobre, avant d’accueillir leur premier match à domicile de la saison le 24 octobre contre les Charlotte Hornets.