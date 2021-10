Kyrie Irving ne jouera pas du tout pour les Nets, à moins qu’il ne soit vacciné

L’impasse entre Kyrie Irving et les Brooklyn Nets au sujet du vaccin Covid a atteint un nouveau niveau. Mardi matin, le directeur général Sean Marks a publié une déclaration qui, sans équivoque, a déclaré qu’Irving ne jouerait pas pour l’équipe ou ne voyagerait pas avec l’équipe, bien qu’il soit techniquement capable de jouer des matchs sur route au cours de la saison à venir.

La décision des Nets est fondée sur le bon sens, mais fera sans aucun doute sourciller autour de la NBA. Choisir de se passer d’un joueur clé et de faire partie de vos «trois grands» en un an a le plus déterminé l’équipe à être un candidat à la finale est une décision audacieuse, mais potentiellement la bonne. La semaine dernière, j’ai expliqué pourquoi perdre la continuité pour un Kyrie à temps partiel était un risque, sur la base de sa saison 2020 – mais il ne fait aucun doute que l’équipe manquera ses capacités en séries éliminatoires, où il a vraiment brillé dans le passé.

Bien qu’il s’agisse d’un revers majeur pour les plans des Nets pour 2021-2022, ils ont toujours Kevin Durant et James Harden. Ceci, associé à la signature de Patty Mills pendant l’intersaison, donne toujours à Brooklyn une chance d’être un favori dans l’est, bien qu’il soit sans Irving.

Il reste à voir si cette dernière décision des Nets sera suffisante pour faire vacciner Irving, ou s’il continuera à résister à l’injection.