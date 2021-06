Kyrie Irving ne sera pas en cinquième contre les Bucks en raison d’une blessure

Kyrie Irving ne participera pas au cinquième match de la demi-finale de la Conférence Est contre les Milwaukee Bucks (mardi matin à 02h30). C’est ce qu’a assuré Steve Nash, entraîneur des Brooklyn Nets qui ont vu leur avantage initial s’évanouir lors des deux matchs à l’extérieur de la Big Apple : du parfait 2-0 au nerveux 2-2.

Le gardien des Nets est tombé lors du quatrième match et a dû quitter le Fiserv Forum de Milwaukee avec des béquilles et incapable de soutenir son pied droit, où il s’est foulé après une mauvaise chute. Les tests radiologiques auxquels il a été soumis n’ont révélé aucun dommage structurel grave.

Le problème n’est pas seulement son absence pour le prochain match, toujours à Brooklyn, mais la question de savoir s’il sera ou non disponible pour le reste de la rencontre. “Je n’en ai aucune idée”, a commenté l’entraîneur canadien lorsqu’on lui a posé cette question.

Harden également blessé

La chute d’Irving est une autre pierre sur le chemin des puissants Nets, qui ont déjà vu 43 secondes après le premier match contre Milwaukee, James Harden a pris sa retraite avec une blessure aux ischio-jambiers, ce qui lui a fait voir le reste des demi-finales depuis le banc. Il ne sera pas non plus en cinquième et on ne sait pas quand il reviendra.

Des Big Three, seul Kevin Durant reste en bonne santé… et l’attaquant a traversé une épreuve lors du dernier match, harcelé principalement par la défense étouffante de PJ Tucker. Harden, Irving et Durant n’ont pu jouer que 14 matchs ensemble cette saison.