Kyrie Irving parle de son retour avec Broolyn Nets

Kyrie Irving s’est entraîné avec Filets de Brooklyn pour la première fois depuis la pré-saison et a assuré lors de la conférence de presse qui a suivi qu’il comprenait parfaitement qu’il était séparé par l’équipe par les mandats médicaux de la ville de New York :

« J’ai compris sa décision. J’ai dû m’asseoir et essayer de ne pas être trop émotif et de me concentrer uniquement sur ce que je devais faire. Je devais évaluer les choses et les regarder de son point de vue, c’est-à-dire du point de vue vue de l’organisation et de mes collègues. Je compatis vraiment à sa décision de me dire que si je ne suis pas vacciné, je ne peux pas participer pleinement. «

L’entraîneur Steve Nash a commenté que Kyrie aura besoin d’une semaine ou deux pour se remettre en forme et pouvoir jouer un match à l’extérieur (on se souvient qu’il ne pourra pas jouer les matchs à New York, c’est-à-dire avec le Filets à domicile et aussi contre les visiteurs des Knicks).

« J’ai perdu beaucoup de temps », a poursuivi Kyrie. « C’était mon premier jour avec les garçons et j’ai l’impression que ça fait longtemps. En fait, ça fait comme trois mois. Mais j’ai senti que le calendrier ralentissait alors que j’étais assis à la maison. Hier soir J’arrivais à peine à dormir en pensant que j’allais reprendre l’entraînement. »

Les conséquences

Le joueur ne s’est pas entraîné avec le reste de ses coéquipiers depuis qu’il l’a fait en octobre dernier à San Diego. Il ne nie pas avoir connu les conséquences de sa décision de ne pas se faire vacciner :

« Je connaissais les conséquences et je n’y étais pas préparé. Au début de la saison, j’ai réfléchi au fait d’être un coéquipier à temps plein et de simplement sortir, m’amuser et créer une grande marque de basket-ball. Mais malheureusement, ce n’était pas le cas. t. Les choses arrivent pour une raison. Nous sommes ici et je suis reconnaissant pour cela. «