« Kyrie Irving pourrait prendre sa retraite s’il était échangé par les Brooklyn Nets »

Les jours passent et une chose semble claire : le feuilleton Kyrie Irving s’est définitivement échoué. Après une séquence au cours de laquelle, avec des commentaires prometteurs de Kevin Durant inclus, il semblait que le meneur de jeu finirait par se faire vacciner et éliminer un gros problème des Brooklyn Nets (et de la NBA) est venu l’information que les choses allaient dans le sens inverse, qu’il ne semblait pas possible de convaincre Kyrie de se faire vacciner et que le joueur était prêt à supporter les conséquences de ses actes. Sportif (vous ne pourrez pas jouer aux matchs des Nets sur votre terrain) et économique (un tiret pour chaque match que vous regardez depuis chez vous).

Comment pourrait-il en être autrement, l’ombre de la passation plane sur la relation Kyrie-Nets. Avec deux superstars comme Kevin Durant et James Harden et de nombreux bas de placard, les Nets sont considérés comme capables de remporter le titre comme ça, directement sans Kyrie dans l’équation. Et ne disons pas s’ils ont ajouté une autre pièce précieuse dans une opération qui comprenait, dans le carré de départ, un joueur avec autant de talent sur le terrain que des personnages complexes à l’extérieur. Cependant, l’option d’une cassure n’est pas possible pour le moment. Ou cela ne semble pas être le cas, et il semble qu’il y ait un consensus dans l’environnement NBA à cet égard.

D’une part, Marc Stein est celui qui va le plus loin puisqu’il pointe du doigt que Kyrie Irving pourrait même prendre sa retraite au cas où les Nets l’enverraient dans une autre franchise. Élevé dans la région du New Jersey, Kyrie est bien parti pour 30 ans, est en NBA depuis une décennie, a été champion (avec les Cavs en 2016) et accumule 160 millions de dollars rien qu’en contrats sportifs. Il a plus de 70 autres assurés s’il est toujours actif cette saison (presque 35) et la suivante, pour lesquels il a une option joueur de plus de 36. Ces rumeurs sont un sérieux dissuasif pour quiconque veut s’en prendre à Kyrie, et autre affaire que les patrons voient en tout cas d’un mauvais œil, de plus en plus acculés par les positions de force des joueurs. Mais, avec le comportement de Kyrie en dehors des pistes ces dernières années, toutes les possibilités sont sur la table. Cela complique encore les choses pour les Nets, qui savent qu’il n’y a pas un énorme marché pour un joueur auquel les équipes s’en tiendraient si cela dépendait uniquement du talent. Mais la question de la vaccination est délicate et il y a aussi cette option de joueur qui peut permettre à Kyrie d’aller où il veut à l’été 2022 ne rien laisser à son ancienne destination en retour.

David Aldridge se demande également à quel point Kyrie veut continuer à jouer. Pas en étant sur les terrains de basket, mais en faisant partie de l’ensemble de la raquette et de l’équipement de la NBA. Et il y a autre chose : Il n’y a pas pour le moment, confirmé par Stein et Sam Amick, de traces d’une possible opération Kyrie Irving-Ben Simmons. Un problème pour un autre. Les Sixers ne veulent rien savoir des complications que Kyrie entraînerait et du manque de certitude quant à son avenir, et les Nets craignent que Kevin Durant, un de ses amis proches, ne se sente trahi si son équipe ouvre cette voie. Les options de trading à trois voies qui incluent Damian Lillard ne sont pas, pour l’instant, non plus réalistes. Lillard, en effet, a un peu reculé de son malaise avec les Blazers et veut voir la saison commencer avec une équipe renforcée et un nouvel entraîneur sur le banc, Chauncey Billups.